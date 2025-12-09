Eštokovo ministerstvo sa dostane k nepriestrelným autám, o ktoré sa pôvodne súdil – VIDEO

Ministerstvo vnútra SR uzavrelo dohodu, ktorá mu umožní dostať sa k opancierovaným vozidlám zakúpeným ešte počas bývalého vedenia. Ako rezort informoval, autá určené pre Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru sú dôležitou súčasťou vybavenia polície, a preto nemôžu zostať blokované niekoľko rokov v dôsledku sporu medzi rezortom a dodávateľom.
Ministerstvo pripomenulo, že v septembri 2022 bývalé vedenie uzatvorilo so spoločnosťou Effective CarService s.r.o. kúpnu zmluvu na dodanie dvoch balisticky chránených služobných vozidiel Toyota Land Cruiser. Rezort vnútra za predmetnú zákazku uhradil celú cenu 969 890 eur aj s DPH ešte pred dodaním vozidiel. Tie však neboli odovzdané, pretože colný úrad ich zadržal ako výrobky obranného priemyslu, na ktoré je potrebná špeciálna licencia.
Riešenie s benefitmi
„Po dlhých a náročných rokovaniach a aj vďaka ústretovosti spoločnosti Effective CarService sa nám podarilo nájsť legálne, hoci právne mimoriadne komplikované riešenie, ktoré umožní, aby sa ministerstvo vnútra konečne dopracovalo k dvom obrneným vozidlám, za ktoré bolo zaplatené pred tromi rokmi. Významným benefitom je, že vďaka tejto dohode rezort získa aj jedno motorové vozidlo navyše,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Doplnil, že významným benefitom urovnania sporu je skutočnosť, že rezort v rámci dohody získa kompenzáciu v hodnote takmer 150-tisíc eur s DPH. Kompenzácia sa započíta na zmluvnú pokutu a úroky z omeškania voči spoločnosti Effective CarService.
Nákup z roku 2022
Ministerstvo vnútra vo veci nákupu nepriestrelných áut v hodnote dvoch miliónov eur, ktorý uskutočnil bývalý policajný prezident Štefan Hamran, pôvodne viedlo súdny spor. Jeho pokračovania by však podľa rezortu ohrozilo operatívne možnosti Útvaru osobitného určenia.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v júni 2024 uviedol, že bývalý policajný prezident Štefan Hamran v roku 2022 rozhodol o kúpe dvoch nepriestrelných áut v hodnote 969 890 eur pre policajný útvar osobitného určenia. Rezort pod novým vedením však od zmluvy odstúpil, pretože autá boli dodané oneskorene, nemali ukončené colné konanie a stále sa nachádzali v colnom sklade.
Neskôr podľa ministra bývalý šéf polície rozhodol o kúpe ďalších dvoch áut za 998 839 eur od rovnakého dodávateľa. Tie rezortu podľa Šutaja Eštoka neboli dodané napriek tomu, že peniaze za všetky štyri autá boli vyplatené dopredu.
Avizované trestnoprávne kroky
Keďže opancierované autá spadajú do kategórie vojenského materiálu, na ktorého predaj dodávacia spoločnosť nemala licenciu, podľa Šutaja Eštoka im ju vystavil samotný Hamran namiesto ministerstva hospodárstva, ktoré má na to právomoc.
V tejto veci preto minister vnútra avizoval trestnoprávne kroky. Hamran v reakcii ešte v júni minulého roku zdôraznil, že nákupy preveroval Úrad pre verejné obstarávanie alebo odbor kontroly rezortu vnútra. Zároveň poprel, že by dodávateľovi áut vydal certifikát na predaj vojenského materiálu.