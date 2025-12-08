Šutaj Eštok odmieta migračný pakt, podľa neho je Slovensko solidárne viac ako väčšina členských štátov v EÚ – VIDEO

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) bude v pondelok v Bruseli na stretnutí ministrov vnútra EÚ prezentovať odmietavý postoj Slovenska k migračnému paktu.
„Odmietame nelegálnu migráciu, odmietame povinné relokácie, presadzujeme ochranu hraníc a trváme na suverénnom práve rozhodovať o tom, kto bude žiť na našom území. Pretože to, čo sa deje v Nemecku či susednom Rakúsku, kde si ľudia kvôli nelegálnym migrantom nemôžu prežiť pokojný čas Vianoc, na Slovensku nechceme. Nechceme, aby sa Slováci počas vianočných trhov museli báť nejakého sfanatizovaného teroristu, ktorý sa ráno zobudí a v mene pomýlenej ideológie ide zabíjať,“ uviedol minister vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Šutaj Eštok sa stretol s rakúskym ministrom vnútra Karnerom, diskutovali o viacerých témach – VIDEO
Dodal, že bude bojovať proti všetkým „vítačom migrantov“ a odmieta pakt o nelegálnej migrácii. „Ak nám chce EÚ hovoriť niečo o solidarite, tak máme jednoznačnú odpoveď – Slovensko je solidárne už dnes a viac ako väčšina členských štátov v Európskej únii,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že sme prijali státisíce ľudí z Ukrajiny, poskytli sme im bezpečie, zdravotnú starostlivosť, školy, dávky aj prácu.
Slovensko posilňuje spoluprácu s Veľkou Britániou, predmetom rokovania bola aj energetická bezpečnosť – FOTO
Dodal, že denne evidujeme desiatky nových žiadostí o dočasné útočisko. „Toto je reálna solidarita, nie umelo vytvárané umelé mechanizmy, ktoré nám chce nanútiť Brusel. Odmietam, aby sme prijímali ľudí, o ktorých nič nevieme, nepoznajú naše tradície a hodnoty a môžu znamenať bezpečnostné riziko pre Slovensko,“ podotkol. Ako príklad uviedol Spojené štáty americké, ktoré si tvrdo chránia svoje hranice pred nelegálnou migráciou.