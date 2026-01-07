Nepriateľskú rétoriku nenecháme bez odpovede, uviedol veliteľ iránskej armády

Veliteľ iránskej armády Amír Hátamí varoval, že Irán nebude nečinne stáť bokom a nedovolí, aby ho ohrozovali vonkajšie mocnosti. Reagoval tak na podporu protivládnych protestov zo strany Spojených štátov a Izraela.
Demonštrácie
Verejné demonštrácie proti vysokým životným nákladom sa začali 28. decembra v Teheráne, kde obchodníci pre rast cien a ekonomickú stagnáciu vyhlásili štrajk. Postupne sa rozšírili do ďalších regiónov, kde sa k nim pridali aj študenti.
Protesty v Iráne si už vyžiadali najmenej 12 obetí
„Islamská republika Irán považuje stupňovanie nepriateľskej rétoriky voči iránskemu národu za hrozbu a nebude tolerovať jej pokračovanie bez odpovede,“ vyhlásil Hátamí. Dodal, že „ak nepriateľ urobí chybu“, reakcia Iránu bude tvrdšia ako počas minuloročnej 12-dňovej vojny s Izraelom.
USA situáciu pozorne sleduje
Americký prezidentDonald Trump v nedeľu uviedol, že USA „podniknú tvrdé kroky“, ak dôjde k ďalším úmrtiam medzi protestujúcimi.
„Veľmi pozorne to sledujeme. Ak začnú zabíjať ľudí tak ako v minulosti, myslím si, že Spojené štáty na nich veľmi tvrdo zareagujú,“ povedal šéf Bieleho domu.
USA sú pripravené zasiahnuť, ak bude Teherán zabíjať demonštrantov. Sme v plnej pohotovosti, varoval Trump
Izraelský premiérBenjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael stojí pri iránskom ľude počas protestov. „Stojíme pri iránskom ľude v jeho boji a túžbe po slobode, spravodlivosti a dôstojnosti,“ povedal Netanjahu.
V pondelok iránske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Trumpa a Netanjahua, že podnecujú násilie a snažia sa narušiť národnú jednotu Iránu.