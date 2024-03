Sulík vyzýva Sakovú a Fica, aby začali s rekonštrukciou chátrajúcich kúpeľov Sliač (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, ale aj Roberta Fica a Petra Žigu, aby nepodľahli vábeniu peňazí a pustili sa do rekonštrukcie kúpeľov Sliač. Uviedol to hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Kúpele Sliač boli výkladnou skriňou kúpeľníctva na Slovensku. Najskôr spadali pod ministerstvo zdravotníctva, počas prvej Dzurindovej vlády prešli pod ministerstvo hospodárstva a jeho Fond národného majetku, ktorý sa neskôr premenoval na MH Manažment. Odvtedy čakajú na rekonštrukciu,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Kúpele nechali chátrať

V roku 2012 sa stal členom predsedníctva Fondu národného majetku 26-ročný Juraj Gedra z Mladých sociálnych demokratov. Fond v tom čase spravoval majetok vo výške dve miliardy eur. V roku 2016, keď tam Gedra stále pôsobil, mal na učte 32 miliónov eur na obnovu kúpeľov Sliač.

„Mohli začať s rekonštrukciou, no kúpele nechali ďalej chátrať, pretože našli dôležitejšie využitie týchto peňazí,“ uviedol Sulík.

Ich plány sa podľa jeho slov týkali dvoch položiek. Prvú, vo výške 19 miliónov eur, dostal advokát Radomír Bžán za zastupovanie v medzinárodnej arbitráži o privatizácii vodnej elektrárne Gabčíkovo. Okrem firmy MH Manažment bolo žalované aj samotné ministerstvo hospodárstva, ktoré za právne služby v tej istej veci platilo 200-tisíc eur.

32 miliónov na účte

„Ďalších osem miliónov eur dostal za právne služby advokát Renát Dvorecký, a to len za to, že si vypočul rozsudok v spore, ktorý bol v tom čase už vyhratý. Juraj Gedra, terajší šéf úradu vlády, totiž osobne podpísal novú objednávku na zastupovanie v spore so spoločnosťou Port Service na osem miliónov eur. Tento spor sa vliekol od roku 2002, Fond národného majetku v ňom zastupovala advokátska kancelária Ecker Kán. Tá za štyri roky dostala šesť miliónov eur, no vyhrala na okresnom súde, neskôr aj na krajskom súde, voči čomu sa žalovaná firma odvolala, celé konanie prešlo na Najvyšší súd, spor bol tak začiatkom roka 2016 prakticky vyhratý,“ vysvetlil Richard Sulík.

Gedra však v tom čase zmluvu s touto kanceláriou zrušil, osobne podpísal novú s advokátkou kanceláriou Renáta Dvoreckého, a ten len za vypočutie rozsudku na Najvyššom súde vystavil faktúru na neuveriteľných 8 miliónov eur.

„Dnes má MH Manažment na účte vďaka mojim nominantom opäť 32 miliónov eur. Za vlády Smeru stav na účte veľmi rýchlo klesal, za našej vlády veľmi rýchlo stúpal. Sú to presne tie peniaze, ktoré sú určené na obnovu kúpeľov, môžu s ňou rovno začať,“ uviedol Sulík.

Peniaze môžu byť využité inak

Upozornil však na to, že sa Denisa Saková vyjadrila, že tie peniaze môžu byť využité aj inak.

„S postupnou obnovou sme začali už počas našej vlády. Na veľkú obnovu sme urobili architektonickú súťaž, vybrali sme víťaza, treba len začať. Na celkovú renováciu nebude suma na účte síce stačiť, no štandardne sa renovuje objekt za objektom, tak nech sa venujú aspoň tým budovám, na ktoré majú peniaze,“ uzavrel Sulík.