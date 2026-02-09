Nemecko začne vo februári vyrábať Ukrajinské drony. Zelenskyj oznámil otvorenie vojenských exportných centier v Európe

Rozširovanie výroby v partnerských krajinách a export obranných technológií je súčasťou snahy medzinárodne rozšíriť ukrajinský zbrojársky priemysel, ktorého výrobné kapacity rastú rýchlejšie než dostupné financovanie z domácich zdrojov.
Volodymyr Zelenskyy
Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj. Foto: AP Photo/Sergei Grits
Kyjev v roku 2026 otvorí desať centier na export zbraní v Európe vrátane pobaltských a severoeurópskych krajín, oznámil v nedeľu ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj. Informuje o tom ukrajinský web The Kyiv Independent.

Ukrajinský líder zároveň informoval o spustení výroby ukrajinských dronov v Nemecku už v polovici februára. „Je to plne funkčná výrobná linka. Vo Veľkej Británii už podobné linky fungujú. Ide o ukrajinské technológie,“ cituje web Zelenského vyjadrenie zverejnené na Telegrame.

Európska bezpečnosť stojí na dronoch

„Bezpečnosť Európy je dnes založená na technológiách a dronoch,“ dodal ukrajinský líder s tým, že ide o viaceré projekty, ktoré budú vo veľkej miere využívať ukrajinské technológie a odborníkov.

Rozširovanie výroby v partnerských krajinách a export obranných technológií je súčasťou snahy medzinárodne rozšíriť ukrajinský zbrojársky priemysel, ktorého výrobné kapacity, najmä v oblasti dronov, rastú rýchlejšie než dostupné financovanie z domácich zdrojov.

Kontrolovaný export zbraní

Kroky nadväzujú na Zelenského pokyn z októbra, aby Ukrajina od novembra 2025 spustila „kontrolovaný export“ zbraní. Krajina plánuje vyvážať prebytočnú vojenskú techniku a výnosy použiť na nákup výzbroje, ktorú naliehavo potrebuje na odrážanie ruských útokov.

Od začiatku ruskej invázie v roku 2022 ukrajinský obranný priemysel prudko vzrástol, a to predovšetkým v oblasti dronových technológií. V krajine vzniklo viac než 200 firiem špecializujúcich sa výrobu dronov, ktoré produkujú lacné a flexibilné systémy, ktoré výrazne menia podobu moderného boja.

