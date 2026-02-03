Ukrajinská spoločnosť zverejnila niektoré technické parametre nového podvodného dronu

Ukrajinská spoločnosť Aquatechnik, ktorá vyvíja a vyrába morské a riečne drony pre ukrajinskú armádu zverejnila niektoré technické parametre nového podvodného bezpilotného plavidla Marička. Informuje o tom ukrajinský web Militarnyi.
Uvádza sa, že dron má dosah až tisíc kilometrov, nosnosť približne jednu tonu, rýchlosť do desiatich kilometrov za hodinu a je vybavený inerciálnym navigačným systémom. Aquatechnik zdôrazňuje, že dron má vďaka špeciálnemu materiálu trupu a nízkohlučným motorom nízku viditeľnosť pre nepriateľské detekčné systémy.
Bezpilotné plavidlo je schopné zastaviť sa na určených súradniciach, zostať v pohotovostnom režime až týždeň a po prijatí rozkazu zaútočiť na určený cieľ. Dron sa dá prispôsobiť konkrétnym úlohám, napríklad na ničenie lodí alebo prístavnej infraštruktúry. Okrem toho ho po inštalácii vhodného vybavenia možno využiť aj na prieskum. Dron zatiaľ nebol nasadený v boji, ale testujú ho a dolaďujú, najmä navigačné systémy a pohon. O bezpilotnom plavidle je málo informácií. Prvýkrát ho verejne predstavili v auguste 2023, keď oznámili úspešné testy.