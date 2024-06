Nemecko zablokovalo sankcie voči ruskému zemnému plynu, Európska komisia sa snaží Berlín presvedčiť

Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v piatok nedohodli na nových sankciách voči ruskému lukratívnemu sektoru skvapalneného zemného plynu (LNG) po tom, ako ich zablokovalo Nemecko. Informuje o tom portál Politico, ktorému to pod podmienkou anonymity povedalo šesť diplomatov EÚ.

Štrnásty balík sankcií

Podstatou balíka bolo zakázať krajinám reexportovať ruský LNG z prístavov EÚ a financovať plánované arktické a baltské terminály LNG. Sankcie, ktoré boli predmetom rokovaní, by predstavovali 14. balík reštriktívnych opatrení EÚ od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Nemecko sa obávalo rozšírenia opatrenia, ktoré by spoločnosti z EÚ prinútilo zabezpečiť, aby ich zákazníci potom nemohli predávať Moskve tovar, na ktorý sa vzťahujú sankcie. Takzvaná klauzula o zákaze pre Rusko sa predtým vzťahovala iba na strelné zbrane, bojové predmety a tovar s dvojakým použitím. Berlín sa obával, že by nemecké malé podniky utrpeli, keby sa to rozšírilo na civilnejšie produkty, ako sú chemikálie alebo stroje na spracovanie kovov.

Ústretová politika

Európska komisia rokuje s úradom nemeckého kancelára s cieľom presvedčiť Berlín, aby zrušil svoje veto, povedal jeden z európskych diplomatov. Berlín sa postavil do cesty aj uzavretiu medzery, ktorá by umožnila tranzit tovaru vyššej kategórie vrátane luxusných áut z Bieloruska do Ruska. To prinútilo Belgicko, ktoré má predsedníctvo v EÚ, začať samostatné rokovania v snahe urýchliť dohodu, uvádza tiež Politico.

Jeden nemenovaný predstaviteľ z nemeckého ministerstva zahraničných vecí vyjadril obavy, že neschválenie nových sankcií poškodí nemecké pokusy získať späť európsku dôveru po tom, čo roky obhajovalo svoju politiku ústretovú voči Rusku. Úrad nemeckého kancelára sa k týmto informáciám bezprostredne nevyjadril a Európska komisia nepotvrdila, že by sa zapájala do rokovaní, uzatvára Politico.