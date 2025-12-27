Šéf NATO odmietol výzvy na obrannú nezávislosť EÚ od USA

Generálny tajomník NATO Mark Rutte odmietol návrhy na vytvorenie európskych bezpečnostných štruktúr nezávisle od USA. Zdôraznil, že Európska únia sa v otázkach obrany nemusí odpútať od Spojených štátov, a to ani napriek výzvam niektorých popredných európskych politikov. Informuje o tom web Euro News.
Poslanec Európskeho parlamentu Manfred Weber vyzval na nasadenie európskych jednotiek pod velením EÚ, ktoré by zabezpečovali mier na Ukrajine. Rutte s týmto návrhom nesúhlasil.
„Som absolútne presvedčený, že Spojené štáty sú plne angažované v NATO. O tom niet pochýb. Bolo tu jedno veľké očakávanie. Inými slovami, aby sme viac investovali a Európa prevzala väčšiu zodpovednosť,“ povedal Rutte v rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru dpa.
Šéf NATO zdôraznil, že zvýšené úsilie Európy v oblasti obrany by malo prebiehať spoločne s USA, nie nezávisle.
Rutte poukázal na spoločné záujmy USA a Európy v oblasti obrany Arktídy a Severného Atlantiku.
„Arktída je veľký problém. Vidíme tam plávať čínske a ruské lode. Bezpečná Arktída je pre Spojené štáty kľúčová a ochrániť ju dokážu len spoločne európski a americkí spojenci v NATO,“ povedal Rutte.
Šéf NATO dodal, že podľa niektorých hodnotení spravodajských služieb by Rusko mohlo predstavovať vážnu hrozbu už v roku 2027.