Šéf NATO odmietol výzvy na obrannú nezávislosť EÚ od USA

Rutte zdôraznil, že zvýšené úsilie Európy v oblasti obrany by malo prebiehať spoločne s USA, nie nezávisle.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte. Foto: Kay Nietfeld/dpa via AP
Generálny tajomník NATO Mark Rutte odmietol návrhy na vytvorenie európskych bezpečnostných štruktúr nezávisle od USA. Zdôraznil, že Európska únia sa v otázkach obrany nemusí odpútať od Spojených štátov, a to ani napriek výzvam niektorých popredných európskych politikov. Informuje o tom web Euro News.

Poslanec Európskeho parlamentu Manfred Weber vyzval na nasadenie európskych jednotiek pod velením EÚ, ktoré by zabezpečovali mier na Ukrajine. Rutte s týmto návrhom nesúhlasil.

„Som absolútne presvedčený, že Spojené štáty sú plne angažované v NATO. O tom niet pochýb. Bolo tu jedno veľké očakávanie. Inými slovami, aby sme viac investovali a Európa prevzala väčšiu zodpovednosť,“ povedal Rutte v rozhovore pre nemeckú tlačovú agentúru dpa.

Šéf NATO zdôraznil, že zvýšené úsilie Európy v oblasti obrany by malo prebiehať spoločne s USA, nie nezávisle.

Rutte poukázal na spoločné záujmy USA a Európy v oblasti obrany Arktídy a Severného Atlantiku.

„Arktída je veľký problém. Vidíme tam plávať čínske a ruské lode. Bezpečná Arktída je pre Spojené štáty kľúčová a ochrániť ju dokážu len spoločne európski a americkí spojenci v NATO,“ povedal Rutte.

Šéf NATO dodal, že podľa niektorých hodnotení spravodajských služieb by Rusko mohlo predstavovať vážnu hrozbu už v roku 2027.

