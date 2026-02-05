Nemecko odmieta výzvy na bojkot MS 2026 v Severnej Amerike

Nemecká vláda nepodporuje bojkot svetového šampionátu vo futbale po stiahnutí hrozieb USA voči Grónsku.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Trofej pre víťaza futbalových majstrovstiev sveta, o ktorú sa na MS 2026 pobije až 48 krajín. Foto: ilustračné, Til Buergy/Keystone via AP
Nemecká vláda odmietla výzvy na bojkot majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa tento rok uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. Zdôvodnili to tým, že americký prezident Donald Trump ustúpil od svojich hrozieb na anexiu Grónska.

Hovorca vlády Steffen Meyer na tlačovej konferencii v Berlíne vyhlásil, že bojkot turnaja by nebol „správnym prístupom“. Dodal, že politické spory by sa mali riešiť na politickej úrovni a šport by mal zostať športom.

Niektorí nemeckí politici spochybňovali účasť krajiny na turnaji po tom, čo Trump minulý mesiac zosilnil svoje dlhodobé hrozby, že si nárokuje Grónsko, autonómne územie spojené s Dánskom, ktoré je spojencom v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Trump zasiahol aj osem európskych krajín vrátane Nemecka uvalením ciel za ich odpor voči jeho plánom.

Neskôr prezident USA svoje hrozby stiahol a sľúbil, že neplánuje násilne získať arktický ostrov. Tvrdil, že dosiahol „rámcovú“ dohodu so šéfom NATO Markom Ruttem, ktorá má zabezpečiť väčší americký vplyv.

Počas krízy sa Nemecko vyhýbalo jednoznačnému postoju k výzvam na bojkot a odkázalo rozhodnutie na Nemecký futbalový zväz (DFB). Ministerka športu Christiane Schenderleinová tiež uviedla, že vláda bojkot nepodporuje.

„Šport nesmie byť takto zneužívaný,“ povedala pre denník Süddeutsche Zeitung.

