Nemecko odmieta výzvy na bojkot MS 2026 v Severnej Amerike

Nemecká vláda odmietla výzvy na bojkot majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa tento rok uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. Zdôvodnili to tým, že americký prezident Donald Trump ustúpil od svojich hrozieb na anexiu Grónska.
Hovorca vlády Steffen Meyer na tlačovej konferencii v Berlíne vyhlásil, že bojkot turnaja by nebol „správnym prístupom“. Dodal, že politické spory by sa mali riešiť na politickej úrovni a šport by mal zostať športom.
Niektorí nemeckí politici spochybňovali účasť krajiny na turnaji po tom, čo Trump minulý mesiac zosilnil svoje dlhodobé hrozby, že si nárokuje Grónsko, autonómne územie spojené s Dánskom, ktoré je spojencom v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Trump zasiahol aj osem európskych krajín vrátane Nemecka uvalením ciel za ich odpor voči jeho plánom.
Neskôr prezident USA svoje hrozby stiahol a sľúbil, že neplánuje násilne získať arktický ostrov. Tvrdil, že dosiahol „rámcovú“ dohodu so šéfom NATO Markom Ruttem, ktorá má zabezpečiť väčší americký vplyv.
Počas krízy sa Nemecko vyhýbalo jednoznačnému postoju k výzvam na bojkot a odkázalo rozhodnutie na Nemecký futbalový zväz (DFB). Ministerka športu Christiane Schenderleinová tiež uviedla, že vláda bojkot nepodporuje.
„Šport nesmie byť takto zneužívaný,“ povedala pre denník Süddeutsche Zeitung.