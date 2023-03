Nemecko chce od Švajčiarska kúpiť nepoužívané Leopardy, mali by nahradiť tanky darované Ukrajine

Nemecko chce od Švajčiarska kúpiť nepoužívané tanky Leopard 2 ako náhradu za tie, ktoré Berlín a jeho západní spojenci posielajú na Ukrajinu. V piatok to oznámila švajčiarska vláda.

Švajčiarske ministerstvo obrany informovalo, že nemecké ministerstvá obrany a hospodárstva napísali 23. februára šéfke švajčiarskeho rezortu obrany Viole Amherd, predstavujúc záujem nemeckého výrobcu Rheinmetall na odkúpenie tankov Leopard 2, ktoré už švajčiarska armáda neplánuje používať.

Švajčiarsko si udržuje neutralitu

Ministerku pritom uistili, že tanky, v prípade, že by ich kúpili, nepošlú na Ukrajinu, ale budú použité v Nemecku alebo v partnerských krajinách z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie (EÚ) na vyplnenie medzier vo vlastných zásobách, ktoré vznikli v dôsledku darovania tankov Kyjivu a tiež na zlepšenie dostupnosti náhradných dielov.

Práve to je totiž problém z pohľadu Švajčiarska, ktoré si dlhodobo udržuje neutralitu. Nemecko, napríklad, dosiaľ nedokázalo Švajčiarov presvedčiť, aby zo svojich zásob poskytli muníciu pre samohybný protilietadlový systém Gepard, ktorý Berlín poskytol Ukrajine.

Ministerstvo v e-mailovej reakcii neuviedlo, koľko tankov by chcelo Nemecko kúpiť, no podľa nemeckej agentúry dpa má Švajčiarsko 230 nemeckých tankov Leopard 2, z ktorých 96 nie je v prevádzke.

Hovorca nemeckého rezortu obrany Arne Collatz potvrdil záujem krajiny o tanky zo Švajčiarska, no dodal, že sa zatiaľ nediskutovalo o množstve.

Rozhodnúť musí parlament

Amherd tento týždeň odpovedala nemeckej vláde, že akýkoľvek predaj by vyžadoval rozhodnutie švajčiarskeho parlamentu, ktorý by musel tanky oficiálne vyňať zo služby, a i keď takéto diskusie sú, žiadne rozhodnutie zatiaľ nepadlo.

Jej rezort pritom konštatoval, že podľa armády by malo byť v princípe možné zaobísť sa bez „obmedzeného množstva“ bojových tankov.

Nemecko by malo Ukrajine poskytnúť 18 tankov Leopard 2 zo zásob svojej armády, ktoré by mali doručiť ešte tento mesiac. Spoločne s tankmi zo Švédska a Portugalska by ich pritom malo byť dosť na zloženie jedného práporu. Tanky Leopard 2 na Ukrajinu posielajú aj Poľsko a ďalšie krajiny.