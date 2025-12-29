Nemecko a Veľká Británia posilňujú vojenskú spoluprácu nákupom moderných delostreleckých systémov v hodnote 72 miliónov dolárov

Nemecko a Veľká Británia uzavreli dohodu v hodnote 72 miliónov dolárov (približne 61 miliónov eur) na spoločný nákup moderných delostreleckých systémov na obrnených vozidlách. Tieto systémy dokážu strieľať aj počas jazdy a zasahovať ciele na vzdialenosť viac ako 70 kilometrov. Informuje o tom web Euro News.
Systém vyrobí francúzsko-nemecká zbrojárska spoločnosť KNDS v spolupráci s nemeckou zbrojovkou Rheinmetall. Podľa britského ministerstva obrany zmluva v prvej fáze zabezpečí britskej armáde demonštračný kus systému RCH 155. Zároveň sa počíta s dodaním dvoch kusov pre Nemecko, kde budú nasadené na testovacie účely. Britský rezort obrany uviedol, že dokáže RCH 155 vypáliť až osem nábojov za minútu, obsluhuje ho dvojčlenná posádka a bez doplnenia paliva prejde až 700 kilometrov.
Berlín a Londýn sa na spoločnom zbrojárskom projekte dohodli už v máji, keď sa obe strany zaviazali pokračovať vo vývoji presnej zbrane s dlhým doletom. Nemecko a Veľká Británia dohodli aj na užšej spolupráci v oblasti boja proti ponorkám.