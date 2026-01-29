Nemecká vláda prichádza s tvrdým zásahom proti vapingu, Slovensko sa na zákone nevie dohodnúť

Nemecká vláda pripravuje tvrdý zásah do biznisu s nikotínom. Podľa informácií portálu Business Insider je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh, ktorý počíta so zákazom 13 aromatických látok a viacerých chladiacich prímesi používaných v e-cigaretách. Na muške vlády je aj najčastejšie používaná prísada – mentol. Jeho zákaz by podľa expertov znamenal de facto likvidáciu sektora.
S iniciatívou prišlo Spolkové ministerstvo výživy a poľnohospodárstva. Jeho hovorca pre médiá uviedol, že aerosól z e-cigariet obsahuje okrem návykového nikotínu aj ďalšie zdraviu škodlivé látky. „Preto sme iniciovali novelu s cieľom zakázať používanie určitých aróm a chladiacich činidiel v elektronických cigaretách,“ uviedol, s tým, že cieľom je ochrana verejného zdravia, najmä detí a mladistvých, ktorých tieto produkty čoraz viac oslovujú.
Konzumácia tabaku a nikotínových výrobkov predstavuje podľa ministerstva najväčšie zdravotné riziko v Nemecku, ktorému sa dá predísť. Ročne si podľa oficiálnych údajov vyžiada viac ako 127-tisíc úmrtí.
Obdobné opatrenia voči e-cigaretám sa prijímajú či diskutujú aj v ďalších európskych krajinách. Viaceré už sprísnili reguláciu alebo zakázali predaj konkrétnych výrobkov. Belgicko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo už zakázali predaj jednorazových e-cigariet, iné štáty obmedzili povolené príchute len na tabakové alebo mentolové.
Na Slovensku nič nové
Na Slovensku sa novú prísnejšiu reguláciu zatiaľ nepodarilo presadiť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško už v apríli minulého roka predstavil návrh zákazu, ktorý mal zakázať jednorazové e-cigarety a všetky príchute okrem tabakovej a mentolovej.
Slovensko pripravuje zákaz príchutí. Inde ho odmietli po varovaniach odborníkov
Návrh si získal širokú podporu lekárskych a odborných organizácií, občianskych združení, ako i škôl a viacerých rezortov. Narazil však na politický odpor Slovenskej národnej strany (SNS) a tiež ministerstva financií. Ten namieta výpadok príjmov, keďže e-cigarety sú predmetom spotrebnej dane. Príprava návrhu sa tak dostala do patovej situácie.
Žiadny zápach dymu v kaviarňach a ohorky na chodníkoch? Ešte nedávno utopická vízia naberá reálne kontúry
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v stredu na tlačovej konferencii potvrdil, že k dohode nedošlo ani po mesiacoch rokovaní. „Ja potrebujem nájsť kompromis medzi tým, o koľko peňazí prídeme a tým, aký to má vplyv na zdravie. Keď nájdeme kompromis, tak ho predstavíme,“ uviedol v reakcii na otázky televízie Joj, s tým, že jeho námietky stále trvajú. „Zatiaľ sa nič nemení, stav je taký, aký je. Takže kým sa nedohodneme, bude to tak,“ dodal s tým, že zatiaľ nie je v hre alternatívne riešenie, ale rokuje sa o návrhu v pôvodnom znení.
Na vedeckom podklade
Podkladom pre pripravované nemecké opatrenia sú vedecké stanoviská Spolkového inštitútu pre hodnotenie rizík (BfR). Úrad klasifikoval chladiace látky používané v elektronických cigaretách ako nebezpečné pre zdravie. Maskujú tiež chuť nikotínu, čím vytvárajp dojem neškodnosti a podporujú tak zvýšenú inhaláciu.
Nemecko verzus Philip Morris
Podľa portálu Business Insider by pripravované opatrenia najviac zasiahli veľkých výrobcov, ako sú Philip Morris či British American Tobacco, ktorých portfóliá elektronických cigariet sú postavené prevažne na mentolových variantoch.
Kritici upozorňujú, že zákaz mentolu by mohol byť pre fajčiarov „medveďou službou“. Skúsenosti totiž ukazujú, že práve jeho chuť v najväčšej miere prispieva k prechodu z cigariet na relatívne menej škodlivý vaping.
Ako pre Bild uviedol Oliver Pohland z Nemeckého združenia predajcov elektronických cigariet (VdeH), mentol obsahuje približne 80 percent elektronických cigariet dostupných na trhu. Jeho zákaz by preto znamenal prakticky likvidáciu tejto kategórie výrobkov.
Spomínané združenie v tejto súvislosti upozorňuje na riziko nárastu čierneho trhu – vláda by síce zastavila biznis veľkých legálne pôsobiacich spoločností, ale otvorila by dvere nekontrolovanému prílevu nelegálnych výrobkov z Ázie. Len v Číne dnes podľa odhadov pôsobia desaťtisíce výrobcov, hoci oficiálne licencovaných je len niekoľko stoviek.
Tieto výrobky často nespĺňajú základné regulačné požiadavky, vrátane limitu maximálneho objemu náplne.