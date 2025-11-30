Slovenskí hokejisti v NHL bodovali, ale ich tímy prehrali. Uspelo len St. Louis s Dvorským - VIDEO

V zámorskej NHL boli v akcii traja Slováci – Šimon Nemec, Juraj Slafkovský a Dalibor Dvorský. Bodovali prví dvaja menovaní, ale k výhram svoje kluby nedotiahli.
Rodák z Liptovského Mikuláša bodoval v piatom z ostatných desiatich stretnutí, v ktorých si dokopy pripísal šesť gólov a jednu asistenciu. Z presného zásahu sa radoval aj proti Philadelphii Flyers, keď vyrovnal na priebežných 1:1.
Druhá tretina však „diablom“ vôbec nevyšla, súperi odskočili a viedli už o tri góly. Hoci sa neskôr podarilo domácim znížiť na rozdiel jediného zásahu, triumf Philadelphie 5:3 spečatil do prázdnej bránky Owen Tippett.
Nemec tentoraz hral v druhom obrannom páre, no formu stále má, čo dokazuje trénerovi Sheldonovi Keefeovi. Slovák bojuje o miesto v tíme a chce v ňom ostať aj po návrate zranených obrancov.
Slafkovský zažiaril proti Vegas, strelil gól a pripísal si aj asistenciu. Z výhier sa tešili Nemec, Dvorský i Fehérváry - VIDEO
Najväčší debakel z hokejistov spod Tatier zažil v noci Slafkovský s jeho Montrealom Canadiens. Habs nestačili na suverénne Colorado, ktoré vedie celú NHL.
Už po 24. minútach svietilo na ukazovateli skóre 4:0 v prospech domácich „lavín“. Neskôr znížil Ivan Demidov, ktorému asistoval košický rodák.
Napriek tomu diktovalo tempo zápasu Colorado, ktoré napokon zvíťazilo vysoko 7:2 a z ostatných desiatich duelov ovládlo až deväť. Montrealu sa skončila trojzápasová šnúra triumfov.
Ako posledný zo Slovákov si zahral v druhej formácii aj Dvorský. Na ľade strávil takmer 13 minút a nebodoval. Sledoval chudobnú výhru svojho St. Louis 1:0 proti Utahu Mammoth.
Hráči Blues sa priblížili play-off priečkam Západnej konferencie, strácajú už iba dva body. A to práve na svojho posledného súpera.