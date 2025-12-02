V Prešove sa koncentrujú len na hokej. Hráčom zrušili návštevy škôl a fanúšikom komentáre k zápasom

Iba šesť víťazstiev z úvodných 24 zápasov sezóny a posledné miesto s mankom 9 bodov na predposledné Michalovce. To sú pádne dôvody, ktoré prinútili konať vedenie hokejového tímu HC Prešov.
Zo záverov pondelkového zasadnutia správnej rady HC Prešov vyplýva, že Šarišania pristúpia k úpravám vo svojom fungovaní.
Vedeniu dochádza trpezlivosť. Hokejisti Prešova sú v kríze, stretne sa správna rada a zníži sa vstupné - VIDEO
„Pred nami je ešte stále väčšia časť sezóny 2025/26 a keďže si uvedomujeme naše súčasné postavenie, rozhodli sme sa urobiť všetko pre to, aby sme maximalizovali naše výsledky na ľade. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli eliminovať akékoľvek vonkajšie vplyvy a rozptýlenie, aby sa hráči a tréneri mohli naplno sústrediť na tréningový proces a zápasový program,“ napísali Prešovčania na svojom facebookovom profile.
Stop autogramiádam
Rozmenené na drobné to znamená, že HC Prešov sa rozhodol zrušiť všetky aktivity nesúvisiace so športovou stránkou, ako sú autogramiády, návštevy škôl, verejné korčuľovania a podobne. Z rovnakého dôvodu budú od tejto chvíle vypnuté aj diskusie na sociálnych sieťach.
Prešov vyškolil Spišskú Novú Ves z efektivity. Spišiakom chýba pokoj a pohoda v zakončení
„Pevne veríme, že naši fanúšikovia to pochopia. Všetky opatrenia sú nám rovnako nepríjemné ako vám,“ napísalo vedenie fanúšikom.
Znížené vstupné
HC Prešov zároveň potvrdzuje zníženie cien vstupeniek v mesiaci december, ktorým by rád ukázal svojim najvernejším fanúšikom, že im na nich záleží a váži si ich neochvejnú podporu. Pre klub je to náročné, ale snaží sa urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sa výsledky zlepšili.
Hokejové legendy sa zastali Réwaya. SZĽH má konať a chrániť svojich hráčov, namiesto toho má zväz hlavu v piesku
Veria vo svetlú budúcnosť
„Prešovský hokej zažil v poslednom desaťročí množstvo ťažkých chvíľ. Zvládli sme pády aj roky bez zimného štadióna v našom meste. Aj preto stále veríme, že naša budúcnosť bude svetlá. Naučili sme sa pokore a naučili sme sa nebrať víťazstvá ako samozrejmosť. Veríme, že si to uvedomujú aj naši fanúšikovia,“ doplnili Prešovčania.
Najbližšie sa v Tipsport lige zverenci trénera Kaia Suikkanena predstavia v piatok 5. decembra v Žiline. O dva dni neskôr nováčik bude hrať doma proti Trenčínu.