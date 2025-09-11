Nemci do Poľska pošlú ďalšie dve stíhačky Eurofighter

Nemecko vo štvrtok oznámilo, že rozšíri svoje pôsobenie v misii NATO Air Policing zameranej na obranu poľského vzdušného priestoru. Uviedlo to deň po tom, ako drony z Ruska narušili vzdušný priestor Poľska.
Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že zdvojnásobí počet nasadených stíhačiek Eurofighter na štyri a predĺži ich misiu o tri mesiace, a to do konca roka.
Ruské drony, ktoré Poľsko zostrelilo, údajne mierili k letisku Rzeszów-Jasionka
Cieľom misie Air Policing je „zachovať bezpečnosť“ vzdušného priestoru členských štátov Severoatlantickej aliancie prostredníctvom nepretržitého nasadenia stíhačiek, „aby sa rýchlo reagovalo“.
Nemecká vláda zároveň vo štvrtok sľúbila, že „zintenzívni svoju podporu Ukrajine“, a to aj tým, že bude presadzovať „rýchle prijatie robustného 19. balíka sankcií“ proti Rusku zo strany Európskej únie.