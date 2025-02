Nekoncepčný až smiešny prístup v Poprade pomohol Spišiakom. Talentovaný Murin je už u suseda

Nedávny prestup 17-ročného útočníka Samuela Murina z Popradu do susednej Spišskej Novej Vsi vzbudil veľkú pozornosť aj množstvo dohadov medzi fanúšikmi oboch klubov.

To, že Spišská Nová Ves „vyfúkla“ Popradu talentovaného mladíka, je jeden nepopierateľný fakt. Druhý je ten, že tento transfer neurobil dobrú krv medzi popradskými mládežníkmi a seniorským tímom HK Poprad.

Čo sklamalo mládežníkov Popradu?

„Samuel mal možnosť naplno prejaviť svoj talent v dorasteneckej i juniorskej vekovej kategórii, čoho dôkazom je skutočnosť, že sa stal reprezentantom Slovenska v kategóriách do 17 i 18 rokov. Samuel má šancu byť draftovaný, veď v európskych prognózach figuruje na 54. mieste. Aj preto sme ho odporučili do A-tímu HK Poprad, aby získaval ostrohy aj v seniorskom hokeji, čo by rozvíjaniu jeho hokejových schopností veľmi pomohlo.“

„Sklamalo nás, že v mužskej extralige dostal čas na ľade na úrovni 3,50 minúty na zápas (3–4 striedania), čo je absolútne nedostatočné. Sedenie na lavičke mladému hráčovi nijako nepomohlo,“ opísali nelichotivú situáciu zástupcovia tímu HK ŠKP – mládež Poprad na webe poprad.dnes24.sk.

„Druhé veľké sklamanie bolo ohodnotenie Samuela Murína A-tímom, ktorý mu ponúkol profesionálnu zmluvu na najbližšie 2 roky v hodnote 0 eur a tretí rok vo výške 1 000 eur. To je názorný príklad toho, čo treba urobiť preto, aby sme sa zbavili hokejového talentu. Za týchto okolností sa vôbec nečudujem, že Samko už zarezáva v konkurenčnom klube, kde mu utvoria medzi seniormi určite lepšie podmienky,“ uviedol k téme predseda správnej rady HK ŠKP – mládež Poprad Anton Danko.

HK Poprad nemal informácie

Na tieto jeho slová zareagovalo vedenie HK Poprad tlačovou správou: „Samuel Murín bol hráč mládežníckeho tímu ŠKP Poprad. O jeho prestupe do iného klubu nemali informácie členovia realizačného tímu ani športový riaditeľ. Prestup schválil manažér mládeže Roman Tomas bez vedomia členov A-tímu. Hokejový klub Poprad Samuelovi už začiatkom sezóny poslal návrh profesionálnej hráčskej zmluvy s tým, že o podmienkach zmluvy bol klub HK Poprad ochotný vyjednávať podľa požiadaviek hráča. Aj napriek opakovaným žiadostiam o spätnú väzbu sme návrh protiponuky nedostali. Aj keď bol Samuel stále hráčom mládeže, HK Poprad sa mu snažil aj naďalej poskytovať optimálne podmienky na rozvoj, umožnil účasť na tréningovom procese seniorského tímu, štart v prípravných zápasoch a tiež v 20 zápasoch extraligy.“

Podľa A-tímu Popradu na dôkaz „kvality“ práce mládežníckeho hokeja v Poprade poukazuje aj fakt, že v reprezentačných výberoch do 17, 18 a 20 rokov momentálne nefiguruje žiaden hráč z Popradu.

Boj o play-off proti Murinovi

„Juniorský tím Popradu navyše v aktuálnej sezóne ledva bojuje o postup do play-off, a to aj napriek podpore hráčov z A-tímu ako sú Čajkovič, Sluka či Nahalka. Bez ich pomoci by boli výsledky ešte nepriaznivejšie. Práve aj prestup Samuela svedčí o nekoncepčnom až smiešnom prístupe vedenia mládeže, pretože posledné dva zápasy, ktoré budú rozhodujúce pre postup juniorského tímu do play-off, bude Samuel hrať za Spišskú Novú Ves proti ŠKP Poprad,“ objavilo sa na fejsbukovej prezentácii HK Poprad.

Popradčanov podľa ich vlastných slov mrzí, že talentovaný Murin si bude obliekať dres susednej Spišskej Novej Vsi.

Čo mrzí HK Poprad?

„Mrzí nás, že aj napriek našej podpore a energii, ktorú sme Samuelovi venovali, sa rozhodol takto náš klubu opustiť. Tiež nás mrzí forma akou sa vedenie mládeže celú túto situáciu rozhodlo komunikovať na verejnosti. Berieme to ako ďalšie z ich komunikačných a manažérskych zlyhaní. Aj napriek vzniknutej situácii budeme ďalej tvrdo a zodpovedne pracovať na rozvoji popradského hokeja a hľadať cesty ako našu prácu v A-tíme premostiť s prácou v mládeži,“ doplnili Popradčania na svojich sociálnych sieťach.

Kde sa dvaja bijú, tretí občas vyhráva. A to je aj prípad útočníka Murina, z ktorého hokejových kvalít bude v najbližšom čase ťažiť Spišská Nová Ves.

„O Sama sme mali dlhodobý záujem. Dlhšie obdobie sme pracovali na jeho príchode. Samuel patrí k jedným z najtalentovanejších hráčov ročníka 2007 na Slovensku, o čom svedčia aj preddraftové rebríčky NHL. Preto sme veľmi radi, že sa rozhodol svoju budúcnosť spojiť s naším klubom. Sme pripravení rozvíjať jeho talent,“ uviedol generálny manažér Spišiakov Richard Rapáč.