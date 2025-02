Čajkovič nabíjal a Čederle presne triafal. Slováci ukázali proti Nemcom modernu, ale treba to zopakovať - FOTO

Ctižiadostivosť, rýchlosť, nesmierna snaha tvoriť v ofenzíve a v celkovom dôsledku radosť z hokeja. To boli sprievodné znaky víťazstva Slovenska nad Nemeckom 4:0 v prvom z dvojice februárových prípravných zápasov v Banskej Bystrici.

Mladí Sováci s vekovým stropom 25 rokov zaskočili rovnako „starých“ Nemcov rýchlym gólom v úvode zápasu a nepoľavili s koncentrácii do jeho konca.

Prím v ofenzíve hral druhý slovenský útok zložený z debutantov v seniorskej reprezentácii. Jeho center Sebastián Čederle strelil tri góly a Maxim Čajkovič pridal tri prvé asistencie. Do šancí sa dostával a aj ich vytváral tiež Roman Faith, ale tie jeho sa gólmi neskončili.

Pohľad do histórie

„Všimol som si, že títo traja boli veľmi dynamickí a rýchli už na tréningoch. Len som sa trochu obával, či to prenesú aj do zápasov. Zvládli to však výborne. Hetrik pri reprezentačnom debute sa nevidí často. Celkovo som rád, že mužstvo hralo v ofenzíve rýchlo s pukom na hokejkách a častým napádaním súperových hráčov. Chceme, aby toto bolo poznávacie znamenie slovenského hokeja v každom zápase,“ pochválil svoj tím tréner Craig Ramsay v rozhovore pre JOJ Šport.

Streliť hetrik v prvom zápase v reprezentácii SR sa podľa dostupných štatistík nepodarilo nikomu z Čederleho mužských predchodcov.

„Nitriansky center však napodobnil Nelu Lopušanovú, ktorá začala troma gólmi v ženskej reprezentácii na nedávnej olympijskej predkvalifikácii v Piešťanoch proti Kazachstanu. Zaujímavé tiež je, že Čederle skóroval proti Nemcom už vo svojom prvom striedaní. To sa predtým podarilo len Petrovi Pucherovi a Mariánovi Studeničovi,“ napísal denník Šport.

Dobrí korčuliari

„Šiel som prvýkrát na ľad a hneď gól. To som rozhodne nečakal,“ hodnotil Čederle a ešte pokračoval: „Neskutočné! Veľmi sa teším, že sa mi hneď v prvom zápase podaril hetrik a som aj rád, že sme vyhrali. Náš útok bol zohraný. Sme dobrí korčuliari, vieme si prihrávať, dobre vystreliť a som rád, že sme spolu.“

Slovo dostal aj Maxim Čajkovič, ktorý mal leví podiel na troch Čederleho góloch, lebo vo dvoch z troch prípadov to boli z jeho hokejky presne časované asistencie typu „dávam ti to na podnose a ty to už len doklepni“.

„Sebastián sa mi tam trikrát dobre ukázal. Tak som mu to tam poslal a už bolo len na ňom, aby to zakončil. Od prvého tréningu si na ľade rozumieme a som rád, že sme to preniesli aj do zápasu,“ skonštatoval Čajkovič.

Ostávajú pokorní

Odvetný zápas medzi Slovákmi a Nemcami uvidia fanúšikovia hokeja v Banskej Bystrici už od 18.00 h. Ak slovenskí hokejisti zvíťazia, bude to ich jubilejné desiate víťazstvo v aktuálnej sezóne popri žiadnej prehre.

„Veľmi si vážime, že v príprave víťazíme. Zároveň však zostávame pokorní, lebo všetci dobre vieme, že všetko to smeruje k vrcholu sezóny a ten bude až o tri mesiace na majstrovstvách sveta. Sme vďační chalanom za snahu a výkony v prvom zápase proti Nemcom, ale ešte radšej by sme boli, ak by to vo štvrtok zopakovali alebo pridali ešte niečo navyše,“ skonštatoval asistent trénera výberu SR Peter Frühauf pre JOJ Šport.