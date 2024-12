Tajné hlasovanie o zvyšovaní daní v Košiciach vyvolalo nejasnosti. Jeden lístok zmizol, iný sa záhadne objavil

Košičania si od januára priplatia za odpad, rovnako sa zvýši aj daň za ubytovanie a za využívanie verejného priestranstva. V košickom mestskom zastupiteľstve sa však pri tajným hlasovaním o zvyšovaní miestnych daní vyskytol problém, ktorý však výsledky hlasovania neovplyvnil.

Pôvodne bol jeden lístok neplatný, popoludní sa pri prepočítavaní hlasov už nenašiel, namiesto toho pribudol vo všetkých hlasovaniach jeden hlas „proti“.

Počas stredajšieho rokovania v dopoludňajších hodinách mestskí poslanci v tajnom hlasovaní odsúhlasili zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o odpadoch, dani za ubytovanie aj dani za využívanie verejných priestranstiev. Pri prvom sčítaní hlasov bolo podľa zápisnice vydaných aj prijatých 37 lístkov a jeden z nich bol „neplatný“.

Oznámené čísla poslancom nesedeli

Poslanci po schválení predmetných návrhov pokračovali v rokovaní a následne sa o slovo prihlásili poslanec Dominik Karaffa (nezaradený) a požiadal o prepočítanie hlasov z tajného hlasovania.

Zdôvodnil to tým, že sa na neho obrátilo viacero poslaneckých kolegov s tým, že im nesedeli oznámené čísla. Viacerí poslanci si totiž svoje hlasovanie odfotili. K podnetu sa pridal aj predseda Košického klubu Ladislav Lörinc.

Sedemčlenná hlasovacia komisia, ktorá hlasy po tajnom sčítavaní rátala, hlasy nanovo prepočítala a vyhotovila novú zápisnicu. Podľa nového prepočítania sa hlasovania o zmenách VZN zúčastnilo 37 poslancov mestského zastupiteľstva z celkového počtu 41.

Vydaných aj prijatých bolo 37 hlasovacích lístkov a všetky boli „platné“, pričom pri pôvodnom oznámení výsledkov bol jeden lístok „neplatný“. Na prijatie VZN je potrebná trojpätinová väčšina z prítomných poslancov.

V tomto prípade, keďže prítomných bolo 37 poslancov, bolo na schválenie VZN potrebných 23 hlasov poslancov, čo aj bolo napriek spornému hlasovaciemu lístku splnené.

Zápisnica bola podpísaná s výhradou

Novú zápisnicu podpísali piati zo siedmich členov komisie. Ako ozrejmil poslanec František Ténai (nezaradený), zápisnica bola podpísaná s výhradou, ktorá sa týkala práve toho, že v prvom sčítaní sa nachádzal jeden neplatný lístok, ktorý už ale pri druhom sčítaní hlasov nebol. Ténai ozrejmil, že po sčítaní lístky odovzdali zamestnancovi magistrátu mesta, spolu s celou agendou.

Platnosť volieb napadla poslankyňa a členka hlasovacej komisie Zuzana Slivenská (Košický klub), zdôvodnila to očividnou manipuláciou s hlasovacími lístkami. Priznala, že došlo k pochybeniu pri sčítaní tým, že nevykonali krížovú kontrolu hlasovacích lístkov, v komisii si vzájomne dôverovali.

Dodala, že nestojí za zápisnicou, ktorú dopoludnia podpísala. Podľa jej slov to vrhá pochybnosť na celú voľbu, i na členov hlasovacej komisie. Poslankyňa Lucia Iľaščíková (Starostovia a nezávislí kandidáti) potvrdila, že pribudol jeden lístok „proti“, lebo všetci pri prvom sčítaní videli prázdny lístok.

Poslankyňa Beáta Zemková (nezaradená) pochybenie komisie poprela a akcentovala, že za svojou prácou si stojí. To, že sa objavil vyplnený lístok namiesto prázdneho bolo podľa Zemkovej šokujúce. „Myslím si, že sme si všetci vykonali svoju prácu zodpovedne,“ vyjadrila sa. Padol i návrh na vyhlásenie pôvodného hlasovania za zmätočné. K tomu ale nedošlo.

Z prázdneho lístka lístok proti

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) ozrejmil, že nie je upravené, ako by malo byť naložené s hlasovacími lístkami po hlasovaní. Dodal, že lístky z tajného hlasovania ostali uložené v rokovacej sále bez dozoru.

Vidí v tom šancu na poučenie sa a prijatie zmeny rokovacieho poriadku. Zdôraznil, že uznesenia sú platné, a tieto problémy pri počítaní hlasov na ne nemajú vplyv.

Na tlačovom brífingu k udalosti bolo zdôraznené, že schválené VZN sú platné. Viceprimátor Marcel Gibóda (Spolupráca pre Košice) vyjadril názor, že udalosti okolo tajného hlasovania poslúžili ako prostriedok na spochybňovanie výsledkov hlasovania, napriek tomu, že tie sa nezmenili.

„Bol by som nerád, aby niekto takto spochybňoval to, či obyvatelia majú platné VZN, na základe ktorého budú platiť za odpad alebo dane,“ povedal.

Dodal, že to považuje za účelovú hru zo strany niekoho v zastupiteľstve alebo z jeho blízkosti. Skloňoval tiež výrazy ako „spravodajská hra“, niekto podľa neho chce vyvolať chaos. Pripustil, že v rokovacej sále sú kamery, no počas prestávok priestor nesnímajú.

Inkriminovaný lístok bol dopoludnia neplatný

Ténai akcentoval, že inkriminovaný hlasovací lístok bol dopoludnia neplatný, nebola v ňom vyznačená žiadna z možností. Dodal, že hlasovacia komisia dostala 41 hlasovacích lístkov a tie, ktoré nedostali poslanci na hlasovanie, ihneď roztrhali.

Pripustil, že pri prvom sčítaní mohli daný lístok označiť ako neplatný, napríklad preškrtnutím, no dodal, že nechceli perom vstupovať do hlasovacieho lístka, čo by ako komisia robiť nemali.

Poslanec Karrafa uviedol, že na začiatku mali podozrenie, keďže im nesedeli výsledky hlasovania s fotografiami hlasovacích lístkov, ktoré si poslanci urobili. Poznamenal, že ho prekvapila nervozita niektorých členov hlasovacej komisie.

„Videli ste, že prepočítavali tých 37 hlasov hodinu a nejaký problém bol. Potom sme sa dozvedeli, že jeden hlasovací lístok bol upravený,“ vraví.

„Ak bolo upravené toto, mohlo byť upravené aj niečo iné,“ myslí si. Chybu vníma aj na strane komisie, v tom, že jednotlivé hárky nepodpísala a nezabezpečila ich pred manipuláciou.

Za hlasovanie sa rozdeľovali funkcie

V čase, keď poskytoval vyjadrenie médiám, v rokovacej sále bol v rámci bodu personálne otázky predložený návrh na odvolanie viacerých poslancov z dozorných rád či predstavenstiev. Karaffa na to poukázal s tým, že sú odvolávaní za hlasovanie.

„To sú vyslovene zobchodované veci,“ myslí si, a tvrdí, že za hlasovanie sa rozdeľovali funkcie, ktoré sú platené. Predseda Košického klubu Lörinc potvrdil, že 12 členov jeho klubu hlasovalo proti zmenám VZN, dodal ale, že vzápätí za nimi prišli ďalší dvaja poslanci s tvrdením, že hlasovali proti, pričom každý bol schopný dokázať fotografiou, že hlasoval proti, a teda im nesedel počet hlasov.

Hlasovanie nepovažuje za transparentné, poukázal na to, že problém bol už s tým, aby vôbec hlasovacie lístky boli skontrolované.

„Mali by odpovedať právnici, či toto nie je na trestné oznámenie,“ poznamenal. Podobne ako Karaffa poukázal Lörinc na pokus odvolať členov Košického klubu z rôznych pozícií v predstavenstvách a dozorných radách. Použil aj výraz politická korupcia.

Mesto zvažuje podnet na prokuratúru

„Tí poslanci, ktorí sú poslušní a hlasujú tak, ako pán primátor povie, tak dostávajú miesta v dozorných radách, ktoré sú platené,“ tvrdí. V súvislosti s problematickým hlasovacím lístkom zvažuje mesto podnet na prokuratúru pre podozrenie z pozmeňovania úradnej listiny.

„Je v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva, aby hodnotili prácu svojich kolegov v rôznych komisiách, dozorných radách a predstavenstvách, a na základe výsledkov navrhovali ich zvolenie alebo odvolávanie,“ tlmočilo komunikačné oddelenie mesta primátorovo stanovisko.

„Odmietame akékoľvek špekulácie o kupovaní hlasov. Takéto útoky opozície považujeme za nezmyselné politikárčenie a upútavanie mediálnej pozornosti,“ uviedlo ďalej.