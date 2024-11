V metropole východu v nedeľu odštartujú Košické rozprávkové Vianoce rozsvietením vianočného stromčeka – FOTO

V Košiciach v nedeľu 1. decembra odštartujú Košické rozprávkové Vianoce rozsvietením vianočného stromčeka. Vianočné trhy si ale ich milovníci môžu začať vychutnávať už od piatku. Ako mesto informovalo, návštevníci trhov sa môžu tešiť na 46 stánkov s výrobkami i rozmanitými pochúťkami.

Špeciálne darčekové vianočné predmety

Tento rok budú môcť na Hlavnej ulici medzi súsoším Immaculata a OD Urban nájsť napríklad aj vianočné pečivo či špeciálne darčekové vianočné predmety.

„Zároveň sa tam od nedele (1. decembra) až do 23. decembra vždy medzi 16:00 a 20:00 bude čapovať primátorský punč, ktorého výťažok sa rozdelí medzi organizácie venujúce sa charite,“ uviedlo mesto.

Výťažok z Primátorského punču si rozdelia Asociácia nepočujúcich Slovenska v Košiciach, sociálny servis a jedáleň Židovskej náboženskej obce Košice, občianske združenie Usmej sa na mňa a občianske združenie Loďka nádeje. Vianočné trhy sa otvoria každý deň o 11:00, a potrvajú do konca roka s výnimkou 24. a 25. decembra.

Košické oko

Na Hlavnej ulici čaká na záujemcov aj ďalšia atrakcia. V blízkosti OD Dargov sa môžu opäť povoziť na vyhliadkovom kolotoči známom ako Košické oko.

„Budúci týždeň k nemu ešte pribudne benátsky kolotoč pre najmenších návštevníkov. Úchvatný výhľad na mesto z 33-metrovej výšky si budú môcť návštevníci vychutnať každý deň od 12:00 do 22:00, a to predbežne do 6. januára budúceho roka. Následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či atrakcia ostane na mieste ešte pár dní, alebo nie,“ priblížilo mesto.

Korčuľovania pod holým nebom

Na svoje si v metropole východu prídu aj milovníci korčuľovania pod holým nebom, v Mestskom parku budú môcť od 9:00, zvyčajne do 20:00, využiť klzisko prevádzkované mestským podnikom Tepelné hospodárstvo (TEHO). Vo večerných hodinách bude k dispozícii aj pre amatérskych hokejistov.

Vstupné bude v sume tri eurá pre dospelého a dve eurá pre dieťa do 140 cm, a to na 90 minút korčuľovania. Na mieste bude možné aj požičať si korčule.

„Amatérske partie hokejistov si budú môcť v Mestskom parku zahrať každý deň. Za hodinový tréning alebo zápas zaplatia od 100 -120 eur na hodinu v závislosti od toho, v ktorom čase chcú prísť. Pri objednaní a zaplatení minimálne troch hodín prenájmu dostanú zľavu a hodina prenájmu klziska ich tak vyjde na akciových 100 eur,“ uvádza mesto.

Korčuliari sa budú môcť občerstviť v bufete pri vchode na kúpalisko Rumanová. Prevádzkové hodiny klziska bude možné nájsť na stránke TEHO i na informačných kanáloch spoločnosti a mesta.

„Verím, že naše klzisko bude aj naďalej miestom stretávania sa Košičanov každého veku a tí najmenší sa na ňom vyšantia napríklad aj pred alebo po návšteve košickej krajiny kúziel a rozprávkových príbehov Rozprávkovo o niečo ďalej v Mestskom parku, ktoré spolu s oficiálnym začiatkom Košických rozprávkových Vianoc spúšťame už túto nedeľu,“ uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).