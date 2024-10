Mesto Košice spustilo zbierku pre opustené zvieratá, Polaček tiež podpísal zmluvy o poskytnutí dotácií pre útulky (foto)

Mesto Košice spustilo zbierku pre opustené zvieratá. Na tlačovom brífingu o tom informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý). Potrebné veci môžu darcovia priniesť do jedálne košického magistrátu na Triede SNP 48.

„Každý pondelok, utorok a štvrtok od 8:00 do 16:00, v stredu do 17:00, a v piatok do 14:00 až do 5. decembra môže každý záujemca doniesť na magistrát čokoľvek, čo by mohlo pomôcť opustených zvieratám, ktoré budú tráviť aj tohtoročné Vianoce v útulkoch,“ informuje mesto Košice.

Podpis zmluvy s tromi organizáciami

Primátor tiež podpísal s tromi organizáciami, ktoré sa venujú pomoci opusteným a týraným zvieratám, zmluvy o poskytnutí dotácií. OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Srdce pre mačky a Malá farma Košice si podelili sumu 50-tisíc eur. Dotácie ešte na sklonku leta schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

Najviac prostriedkov, a to 19 200 eur dostane Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Srdce pre mačky dostane 17 500 eur a Malá farma Košice 13 300 eur. Polaček uviedol, že ide o tri organizácie, s ktorými mesto na pomoci zvieratám najväčšmi spolupracuje, no nájdu sa i ďalšie. Zdôraznil tiež, že v minulosti bývala dotačná pomoc zameraná na opustené zvieratá menšia.

„Dnes je situácia omnoho lepšia. Mesto Košice už štandardne prispieva sumou 50-tisíc eur,“ uviedol. Doplnil, že mesto financuje napríklad aj karanténnu stanicu, a to sumou 15-tisíc eur mesačne.

Zástupkyne OZ a košický primátor Jaroslav Polaček počas podpisu zmluvy. Foto: SITA/Katarina Lörincová.

Výdavky na veterinárnu starostlivosť sa zvyšujú

Zmluvu spolu s primátorom podpísali Romana Šerfelová z Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov, Katarína Feriančiková z OZ Srdce pre mačky a Danka Arvaiová zo zvieracieho azylu Malá farma Košice. Feriančiková a Arvaivá uviedli, že prostriedky získané z dotácie budú smerovať na úhrady za veterinárnu starostlivosť o ich zverencov.

Arvaiová poznamenala, že výdavky na veterinárnu starostlivosť sa zvyšujú, najmä keď majú zvieratá v ťažšom zdravotnom stave, prípadne tieto zvieratá potrebujú hospitalizáciu. Šerfelová uviedla, že dotácia u nich bude použitá na chod útulku. Ide napríklad o úhrady za energie či odvoz odpadu.

Čo útulky najviac potrebujú?

Prítomné zástupkyne organizácií, ktoré sa venujú pomoci zvieratám, sa zhodli, že v rámci zbierky organizovanej mestom by sa im najväčšmi zišlo krmivo pre zvieratá, dezinfekčné prostriedky či tablety na odčervenie. Pre mačky sa tiež zíde podstieľka do mačacích toaliet.

Arvaiová uviedla, že by uvítali drevitú vlnu, ktorú používajú na podstieľky, keďže je výhrevná a môžu ju používať aj pri alergikoch. Vystríhali ale pred tým, aby darcovia prinášali matrace, či páperové paplóny a vankúše, ktoré nevedia využiť.

Detail zmluvy. Foto: SITA/Katarina Lörincová.

Situácia sa zhoršuje

Vedúca útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov Šerfelová uviedla, že v súčasnosti majú na starosti viac ako dve stovky psov. Mesačné náklady sa u nich pohybujú okolo sumy 35-tisíc eur. Mesto Košice nedisponuje svojím vlastným útulkom, a teda každoročne podľa zákona, a na základe zmluvy o spolupráci, poskytuje Únii finančný príspevok 15-tisíc eur, ktoré smerujú na prevádzku karanténnej stanice v Haniske pri Košiciach.

Feriačiková uviedla, že Srdce pre mačky má momentálne na adopciu približne 250 mačiek, viac ako dve stovky zvierat tiež tento rok vykastrovali a vrátili na pôvodné miesto. Ročné náklady odhadla na približne 150-tisíc eur, pričom väčšina z nich smeruje na veterinárnu starostlivosť a stravu pre zvieratá. Srdce pre mačky funguje na báze dočasnej opatery, čo znamená, že mačky si dobrovoľníci berú do domácnosti, kde sa o zvieratá starajú v rodinnom prostredí.

Zástupkyne košických útulkov sa zhodli na tom, že situácia sa čím ďalej, tým väčšmi zhoršuje. Rovnako sa zhodli na tom, že problémom sú nekastrované zvieratá, ktoré sa nekontrolovateľne množia. Šerfelová tiež akcentovala význam dvoch percent z daní na podporu ich činnosti.