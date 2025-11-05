Nejasná tragická udalosť ho stála život. Iránsky volejbalový talent odpojili z prístrojov

Jeden z najvýraznejších talentov iránskeho volejbalu a kľúčový člen národného tímu Saber Kazemi zomrel vo veku 26 rokov. Minulý mesiac v Katare utrpel mozgovú smrť po incidente v bazéne.
Neskôr ho previezli do Iránu, kde pokračoval v lekárskej starostlivosti a kde lekári minulý týždeň potvrdili jeho mozgovú smrť.
Úmrtie prišlo v čase, keď iránsky volejbalový tím pokračuje v budovaní svojho medzinárodného profilu, pričom Kazemi zohral v tomto procese ústrednú úlohu.
Nepálske Himaláje si za ostatné dni vyžiadali už deväť obetí
Nemožná misia
Iránska volejbalová federácia v oficiálnom vyhlásení potvrdila Kazemiho smrť a vyjadrila sústrasť jeho rodine a fanúšikom: „Oddanosť, talent a športové správanie Sabera Kazemiho sa navždy zapíšu do histórie iránskeho volejbalu.“
„Saber vošiel do vody, chytil sa schodíkov a nohou chcel skontrolovať teplotu vody, ako to robíme všetci. V tom momente vykríkol a spadol. Potom prišli záchranári, ktorí vykonali resuscitáciu. Približne 38 minút bol periodicky bez pulzu, čo viedlo k poškodeniu mozgu, pretože prísun kyslíka do mozgu nebol možný.
Po tejto nešťastnej udalosti sme prestali trénovať a denne sme boli s ním v nemocnici. Ťažko sa mi o tom hovorí. Čakali sme na nejaký zázrak, ale hneď prvý deň nám lekári povedali, že je to nemožná misia,“ opísal nešťastnú príhodu spoluhráč z klubu Al Rayyan Miloš Stevanovič.
Fanúšik Lipska šiel podporiť svoj milovaný klub do Cottbusu. Prišlo mu zle, cestou do nemocnice zomrel
Veľký talent
Okolo tragickej udalosti je veľa nejasností, pretože bezpečnostné kamery vtedy nefungovali. Z piatka 17. októbra tak nie je veľa podrobností okrem opisu svedkov. Zrejme mal Kazemiho zasiahnuť elektrický prúd pri vstupe do bazéna, no to sa nepotvrdilo.
V umelom spánku ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dýchanie mu zabezpečovali prístroje. Lekári však potvrdili úplné a nezvratné zastavenie všetkých mozgových aktivít a rozhodli sa pre jeho odpojenie.
Kazemi sa narodil v roku 1998. Pred štyrmi rokmi vyhral s Iránom majstrovstvá Ázie a bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča podujatia aj majstrovstiev Ázie klubov. Získal aj dve zlaté medaily z Ázijských hier v rokoch 2018 a 2022.