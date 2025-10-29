Fanúšik Lipska šiel podporiť svoj milovaný klub do Cottbusu. Prišlo mu zle, cestou do nemocnice zomrel

Atmosféra na štadióne bola tichá, keďže priaznivci oboch klubov sa po oznámení úmrtia zdržali pokrikov.
Počas zápasu Nemeckého pohára medzi FC Energie Cottbus a RB Lipsko došlo k nešťastnej udalosti, keď jeden fanúšikov hostí zomrel.

Favorit z Bundesligy stretnutie zvládol 4:1 a postúpil do osemfinále. Po zápase vydal vyhlásenie: „V tejto chvíli sa futbal presúva do úzadia.“

Doplnil, že priaznivcovi prišlo nevoľno pri vstupe na štadión a neskôr svojmu stavu podľahol. K incidentu došlo „bez vonkajšieho zásahu“.

Cottbus uviedol, že osoba skolabovala, keď fanúšikovia hostí vchádzali na štadión a zomrela cestou do nemocnice.

Atmosféra na štadióne bola tichá, keďže priaznivci oboch klubov sa po oznámení úmrtia zdržali pokrikov. Stalo sa tak počas polčasovej prestávky.

