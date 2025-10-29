Fanúšik Lipska šiel podporiť svoj milovaný klub do Cottbusu. Prišlo mu zle, cestou do nemocnice zomrel

Počas zápasu Nemeckého pohára medzi FC Energie Cottbus a RB Lipsko došlo k nešťastnej udalosti, keď jeden fanúšikov hostí zomrel.
Favorit z Bundesligy stretnutie zvládol 4:1 a postúpil do osemfinále. Po zápase vydal vyhlásenie: „V tejto chvíli sa futbal presúva do úzadia.“
Doplnil, že priaznivcovi prišlo nevoľno pri vstupe na štadión a neskôr svojmu stavu podľahol. K incidentu došlo „bez vonkajšieho zásahu“.
Brankár Interu Miláno zrazil dôchodcu, ten na mieste zomrel. Futbalista sa mu ponáhľal pomôcť
Cottbus uviedol, že osoba skolabovala, keď fanúšikovia hostí vchádzali na štadión a zomrela cestou do nemocnice.
Atmosféra na štadióne bola tichá, keďže priaznivci oboch klubov sa po oznámení úmrtia zdržali pokrikov. Stalo sa tak počas polčasovej prestávky.