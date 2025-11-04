Nepálske Himaláje si za ostatné dni vyžiadali už deväť obetí

Deväť ľudí, vrátane piatich talianskych horolezcov, zahynulo pri dvoch samostatných nehodách v nebezpečných himalájskych vrchoch Nepálu počas silných snehových búrok a lavíny. K tragédiám došlo od piatka do pondelka.
V pondelok zasiahla lavína skupinu 12 ľudí v základnom tábore pod vrchom Yalung Ri vysokom 5630 metrov pri hraniciach s Čínou. Zahynulo spolu sedem osôb, vrátane troch Talianov, dvoch Nepálcov, jedného Nemca a jedného Francúza. Informácie priniesol Phurba Tenjing Sherpa zo spoločnosti Dreamers Destination.
Tragédia visí vo vzduchu. Dvaja horolezci sú nezvestní po silnom snežení v Himalájach
Zvyšok skupiny, vrátane dvoch Francúzov a dvoch Nepálcov, zachránili a previezli do nemocnice v Káthmandú. Preživší opisovali, ako ich zasiahli veľké kusy ľadu, ktoré ich zasypali snehom.
Francúz Didier Armand Berton, ktorý utrpel zlomeniny rebier, povedal, že skupina sa zachránila, pretože bola najvyššie na vrchole a ostatní pod nimi nemali šancu uniknúť. Podarilo sa im vyslobodiť aj sprievodcu, ktorý bol pod snehom.
Číňanka zomrela pri zostupe z K2, záchranári čakajú na zlepšenie počasia
Francúzsky horolezec Christian Manfredi zomrel po údere kameňa do hlavy. Jeho manželka Isabelle Thaonová opisovala lavínu ako „vlnu snehu“.
V inom incidente v západnom Nepále zahynuli dvaja talianski horolezci Alessandro Caputo a Stefano Farronato, zasiahlo ich silné sneženie v tábore vo výške 5000 metrov nad morom.
Drony pomáhajú čistiť Mount Everest, odnášajú tony odpadu z výškových táborov
Nepál je domov ôsmich z desiatich najvyšších vrchov sveta vrátane Mount Everestu. Každoročne privíta stovky horolezcov. Jesenná sezóna je druhá najobľúbenejšia, napriek kratším dňom a náročným podmienkam.
Minulý týždeň cyklón Montha spôsobil silné dažde a sneženie, ktoré zablokovalo turistov na populárnych trasách. Podľa Himalájskej databázy od roku 1950 zahynulo na himalájskych vrchoch najmenej 1093 ľudí, pričom lavíny si vyžiadali takmer tretinu obetí.