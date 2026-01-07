Joshua mohol pri nehode zomrieť. Život mu zachránil vodič, ktorému veľké telo boxera zavadzalo pri pohľade do spätného zrkadla - FOTO

Silový i kondičný tréner Sina Ghami a osobný tréner Latif Ayodele, obaja 36-roční, zahynuli na mieste.
Anthony Joshua
Na snímke miesto tragickej dopravnej nehody, ktorej sa zúčastnil aj boxer Anthony Joshua. Foto: SITA/Federal Road Safety Corps via AP
Adeniyi Kayode je 47-ročný muž, ktorý bol na mieste vodiča pri dopravnej nehode v Nigérii, ktorej účastníkom bol aj britský boxer Anthony Joshua.

Vrazil do zadnej časti stojaceho nákladného auta, ktoré prevážalo sójové bôby, keď viezol športovca a jeho priateľov. Silový i kondičný tréner Sina Ghami a osobný tréner Latif Ayodele, obaja 36-roční, zahynuli na mieste.

Len vodič a Joshua vyviazli bez vážnejších zranení. V prípade známeho bojovníka však ide o zázrak, keďže si na poslednú chvíľu vymenil miesto s Ayodeleom.

Jedna z najsmrteľnejších ciest

Skupinka cestovala z hlavného mesta Lagos do hodinu vzdialeného mesta Sagamu, kde má boxer rodinu. Informoval o tom web dailymail.co.uk.

Kayode sa postavil pred sudcu a bol obvinený z nebezpečnej jazdy s následkom smrti, bezohľadnej a nedbalej jazdy, z toho, že nemal vodičský preukaz a z jazdy bez náležitej starostlivosti a pozornosti, čím spôsobil škodu na zdraví a majetku. V prípade usvedčenia mu hrozí doživotie.

Úrady stále pátrajú po vodičovi nákladného auta, ktoré bolo nelegálne zaparkované na rýchlostnej ceste Lagos-Ibadan – jednej z najsmrteľnejších nigérijských ciest.

Musí vypovedať

Otec troch detí, ktorý pracoval pre Joshuu viac ako tri roky, bol prepustený na kauciu. Jeho právnik povedal: „Môj klient vyhlásil, že je nevinný a to, čo sa stalo, bola nehoda. Ešte som nemal možnosť s ním hovoriť, ale viem, že tvrdí, že brzdy zlyhali.“

Cesta sa začala v Lagose a pôvodne si boxer sadol na predné sedadlo, ale vodič ho požiadal, aby si vymenil miesto. „Urobil to preto, lebo Anthony je veľký chlap a nevidel poriadne na spätné zrkadlo, tak ho požiadal, aby sa presunul a sadol si za vodiča,“ uviedol pre spomenutý portál právny zástupca.

Údajne ak by nákladné vozidlo nestalo na danom mieste nelegálne, k nehode by nedošlo. Ďalší súd čaká Kayodeho 20. januára. Joshua sa zrejme bude musieť vrátiť do Nigérie, aby vypovedal.

Takisto sa rozšírili správy, že tento incident umocnil boxerov pocit, že by mal odložiť rukavice „na klinec“. Vraj to povedal aj svojim blízkym.

Adedamola Joshua, 75-ročný boxerov prastrýko, povedal: „Hlavnou vecou je, že skončil s boxom. To nás teší. Zakaždým, keď ho udrú, akoby nám srdce vyletelo z hrude. Všetky pocity, keď sa bije, sú príliš veľkou traumou aj pre nás. Teraz, keď povedal, že odchádza, kým sú ovácie najvyššie, sme šťastní.“

Úspešná kariéra

Joshua sa po prvý raz stal známym už v roku 2012, keď na olympijských hrách v Londýne získal zlato v superťažkej váhe. Jeho prvý profesionálny boxerský zápas sa uskutočnil nasledujúci rok, keď v londýnskej 02 Aréne zdolal Emanueleho Leoa.

Odvtedy si pripísal mnoho veľkých skalpov – zdolal Dilliana Whyteho, Vladimira Klička, Josepha Parkera, Otta Wallina či Roberta Heleniusa.

Joshua vyhral 28 zo svojich 33 zápasov, prehru utrpel len v štyroch prípadoch – naposledy s Danielom Duboisom pred zaplneným štadiónom Wembley v septembri 2024.

