Joshua mohol pri nehode zomrieť. Život mu zachránil vodič, ktorému veľké telo boxera zavadzalo pri pohľade do spätného zrkadla - FOTO

Adeniyi Kayode je 47-ročný muž, ktorý bol na mieste vodiča pri dopravnej nehode v Nigérii, ktorej účastníkom bol aj britský boxer Anthony Joshua.
Vrazil do zadnej časti stojaceho nákladného auta, ktoré prevážalo sójové bôby, keď viezol športovca a jeho priateľov. Silový i kondičný tréner Sina Ghami a osobný tréner Latif Ayodele, obaja 36-roční, zahynuli na mieste.
Len vodič a Joshua vyviazli bez vážnejších zranení. V prípade známeho bojovníka však ide o zázrak, keďže si na poslednú chvíľu vymenil miesto s Ayodeleom.
Joshua mal autonehodu v Nigérii. Ako je na tom bývalý svetový šampión v ťažkej váhe? - VIDEO
Jedna z najsmrteľnejších ciest
Skupinka cestovala z hlavného mesta Lagos do hodinu vzdialeného mesta Sagamu, kde má boxer rodinu. Informoval o tom web dailymail.co.uk.
Kayode sa postavil pred sudcu a bol obvinený z nebezpečnej jazdy s následkom smrti, bezohľadnej a nedbalej jazdy, z toho, že nemal vodičský preukaz a z jazdy bez náležitej starostlivosti a pozornosti, čím spôsobil škodu na zdraví a majetku. V prípade usvedčenia mu hrozí doživotie.
Úrady stále pátrajú po vodičovi nákladného auta, ktoré bolo nelegálne zaparkované na rýchlostnej ceste Lagos-Ibadan – jednej z najsmrteľnejších nigérijských ciest.
Musí vypovedať
Otec troch detí, ktorý pracoval pre Joshuu viac ako tri roky, bol prepustený na kauciu. Jeho právnik povedal: „Môj klient vyhlásil, že je nevinný a to, čo sa stalo, bola nehoda. Ešte som nemal možnosť s ním hovoriť, ale viem, že tvrdí, že brzdy zlyhali.“
Cesta sa začala v Lagose a pôvodne si boxer sadol na predné sedadlo, ale vodič ho požiadal, aby si vymenil miesto. „Urobil to preto, lebo Anthony je veľký chlap a nevidel poriadne na spätné zrkadlo, tak ho požiadal, aby sa presunul a sadol si za vodiča,“ uviedol pre spomenutý portál právny zástupca.
Údajne ak by nákladné vozidlo nestalo na danom mieste nelegálne, k nehode by nedošlo. Ďalší súd čaká Kayodeho 20. januára. Joshua sa zrejme bude musieť vrátiť do Nigérie, aby vypovedal.
Boxerský šampión Joshua sa bol rozlúčiť s mŕtvymi kamarátmi
Takisto sa rozšírili správy, že tento incident umocnil boxerov pocit, že by mal odložiť rukavice „na klinec“. Vraj to povedal aj svojim blízkym.
Adedamola Joshua, 75-ročný boxerov prastrýko, povedal: „Hlavnou vecou je, že skončil s boxom. To nás teší. Zakaždým, keď ho udrú, akoby nám srdce vyletelo z hrude. Všetky pocity, keď sa bije, sú príliš veľkou traumou aj pre nás. Teraz, keď povedal, že odchádza, kým sú ovácie najvyššie, sme šťastní.“
Joshua sa po tragickej smrti priateľov v Nigérii vrátil do Veľkej Británie
Úspešná kariéra
Joshua sa po prvý raz stal známym už v roku 2012, keď na olympijských hrách v Londýne získal zlato v superťažkej váhe. Jeho prvý profesionálny boxerský zápas sa uskutočnil nasledujúci rok, keď v londýnskej 02 Aréne zdolal Emanueleho Leoa.
Odvtedy si pripísal mnoho veľkých skalpov – zdolal Dilliana Whyteho, Vladimira Klička, Josepha Parkera, Otta Wallina či Roberta Heleniusa.
Joshua vyhral 28 zo svojich 33 zápasov, prehru utrpel len v štyroch prípadoch – naposledy s Danielom Duboisom pred zaplneným štadiónom Wembley v septembri 2024.