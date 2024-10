Nedostatok vychádzok aj pripútavanie osôb, ombudsman Dobrovodský kritizuje podmienky v policajných celách

Osoby zadržané v policajných celách čelia mimo iného nedostatku vychádzok, vysokým teplotám, alebo sú im odoberané zdravotnícke pomôcky. Konštatuje to v svojej súhrnnej správe verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Ten so svojim tímom od mája 2023 do júna 2024 vykonal spolu 22 neohlásených kontrolných návštev policajných oddelení.

Kritika ombudsmana

Ombudsman vo svojej správe kritizuje tiež napríklad pripútavanie osôb k pevne ukotveným objektom z kapacitných dôvodov, chýbajúce oddelenie toalety od zvyšku cely, monitorovanie toalety kamerovým systémom alebo chýbajúce telové kamery pre policajtov. O týchto zisteniach už v auguste diskutoval s predstaviteľmi ministerstva vnútra a Policajného zboru.

„V zmysle stanoviska k odporúčaniam v súhrnnej správe, ktoré zaslal rezort vnútra po stretnutí, bude väčšina odporúčaní ešte predmetom odborných diskusií a analýzy zo strany pracovnej skupiny zriadenej na prípravu interného predpisu o určenom priestore na útvare Policajného zboru SR. Zlepšenie materiálnych podmienok si vyžaduje finančné zdroje a v tejto veci sa vedenie policajného zboru zaviazalo komunikovať so sekciou ekonomiky MV SR,“ uviedol verejný ochranca práv.

Pripútavanie osôb

Opatrenie upustiť od pripútavania osôb namiesto umiestnenia do určených priestorov alebo do ciel policajného zaistenia podľa Dobrovodského po stretnutí prijaté nebolo, a to aj z dôvodu nedostatočných kapacít určených priestorov a ciel.

„A to aj napriek tomu, že Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (Výbor CPT) opakovane, už od roku 2000, vyzýva slovenské úrady na prijatie efektívnych opatrení, ktoré by úplne túto prax odstránili,“ zdôraznil Dobrovodský.

Telové kamery

K telovým kamerám sa podľa neho MV SR v stanovisku vyjadrilo, že sa dlhodobo usiluje o ich zavedenie na zabezpečenie videozáznamov o priebehu vykonania služobných zákrokov.

„V súčasnosti prebieha analýza potrieb PZ SR podľa špecifikácií a požiadaviek na technické riešenie,“ doplnil ombudsman.