Poslanci navštívili oddelenie košickej polície, kde malo dôjsť k brutalite. Apelujú na kamery pre ochranu policajtov aj občanov

Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR sa zúčasnitla poslaneckého prieskumu na policajnom oddelení v Košiciach, kde malo pred časom dôjsť k policajnej brutalite. Apelujú na umiestnenie bezpečnostných kamier, prípadne aj na používanie telových kamier policajtmi.

Ich úlohou nie je vyšetrovať

Pre médiá to po skončení prieskumu uviedla poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Opatrenia by podľa nej mohli pomôcť predísť podozreniam, a tiež by mohli prispieť k tomu, aby sa samotní policajti cítili väčšmi chránení, keďže by mali dôkazy o svojom správaní.

„Musím skonštatovať, že obavy a podozrenia, respektíve zlý pocit, či na Slovensku robíme dosť proti policajnému násiliu, s ktorými som sem prichádzala, tak s tým istým pocitom aj odchádzam,“ uviedla Marcinková. Dodala, že vníma aj na systémovej úrovni priestor na zlepšovanie. Poslankyňa dodala, že s poškodeným sa nestretli, zdôraznila ale, že ich úlohou nie je vyšetrovať.

Vyjadrenia od poverených chýbali

Poslanecký prieskum by mal dôjsť k záverom, ktoré popíšu, čo by mohol štát v systémovej rovine robiť lepšie. Kamerové systémy označila za minimálnu prevenciu v takýchto prípadoch. Marcinková podotkla, že od ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka spätnú väzbu nemali, nedostavil sa na parlamentný výbor. Vyjadrenie podľa nej nedostali ani od policajného prezidenta Ľubomíra Soláka.

„Ďalším krokom, ktorý môžeme urobiť, je poslanecký prieskum, a myslím, že by sme mali v týchto prieskumoch byť aktívni vždy, keď nedostaneme odpoveď, lebo je našou zodpovednosťou v ľudskoprávnom výbore, aby sme dokázali aj verejnosť ubezpečiť, že robíme dosť, aby sme takýmto praktikám predchádzali.“

Nejde o prvé podozrenie z policajného násilia tohto typu

Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) pripomenula, že nejde o prvé podozrenie z policajného násilia na predmetnej policajnej stanici. Rovnako poukázala na záväzky SR k zavedeniu účinných preventívnych mechanizmov.

„Komunikovali sme policajnému oddeleniu, že v prípade, ak by naozaj boli kamery všade, kde sa osoby umiestňujú, ak by boli aj telové kamery, tak by sme tu určite nemuseli byť a pýtať sa, a odchádzať s tým, že máme viacero nevyjasnených otázok,“ vyjadrila sa.

Zdôraznila ale, že poslanecký prieskum nie je vyšetrovacím orgánom, a teda nemôže prijímať závery o tom, či sa niečo stalo, alebo nie. Môže len prijať závery o tom, aké systémové opatrenia by boli vhodné na to, aby sa takýmto podozreniam predišlo.

Z prieskumu vznikne aj správa

Avizovala, že o tom budú diskutovať na ľudskoprávnom výbore v parlamente a z prieskumu vznikne aj správa. Marcinková doplnila, že výbor by mal prísť aj s uznesením obsahujúcim odporúčania, čo by mal štát v zastúpení rezortu vnútra vykonať. Poznamenala tiež, že na predmetnom oddelení nejaké kamerové systémy sú.

„Možno je otázka, či sú umiestnené správne. Nemusíme hovoriť o nových kamerách. Pýtajme sa, či sú tieto kamery umiestnené správne, a či dokážu ozrejmiť takéto prípady,“ dodala.

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) podotkla, že v prípade stále prebieha aj konanie inšpekcie ministerstva vnútra, a teda ani v tomto smere nie sú závery. Doplnila, že ľudskoprávny výbor bude o situácii diskutovať aj s verejným ochrancom práv. Dodala, že pochybnosti u nej pretrvávajú, napriek tomu, že odpovede dostali. Plaváková doplnila, že na výbor budú opätovne pozývať ministra Šutaja Eštoka, apelovala na jeho účasť.

K prípadu malo dôjsť na jednom z policajných oddelení v Košiciach

Okrem Plavákovej, Števulovej a Marcinkovej sa na prieskume zúčastnili aj poslanec Ondrej Prostredník (PS) a podpredseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Ivan Hazucha (Smer-SD).

Poslanecký prieskum sa týkal prípadu, ku ktorému malo dôjsť na jednom z policajných oddelení v Košiciach. Podľa informácií, ktoré priniesol Denník N, tam mali poškodeného muža policajti biť a do konečníka mu strkať palicu ukončenú guľou. Rezort vnútra pre agentúru SITA začiatkom júla uviedol, že Úrad inšpekčnej služby sa prípadom zaoberá a vedie vo veci trestné stíhanie pre trestné činy zneužitia právomocí verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a sexuálneho násilia.

„V prípade vznesenia obvinení budú policajti postavení mimo služby tak, ako každý policajt obvinený z úmyselného trestného činu, čo ešte pred časom nebola samozrejmosť. Minister Matúš Šutaj Eštok to však striktne vyžaduje,“ uviedlo vtedy ministerstvo.

Vyjadrenie Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra

Agentúra SITA požiadala Úrad inšpekčnej služby o aktuálne informácie k prípadu.

„Vyšetrovateľ dal v rámci procesných úkonov vypracovať znalecký posudok. Až na základe jeho záverov bude môcť ďalej v konaní rozhodnúť. To znamená, že nebola zatiaľ obvinená žiadna konkrétna osoba. Vyšetrovanie nebolo ukončené,“ uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra Andrea Dobiášová.