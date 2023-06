Nedostatok peňazí v Moskve je spôsobený viacerými faktormi, príjmy z ropy a plynu klesli o polovicu

Ruská vláda začala drasticky znižovať výdavky federálneho rozpočtu po tom, čo príjmy z komodít klesli na polovicu a ani zmena mechanizmu zdaňovania ropy ich nedokázala zvýšiť. Referuje o tom web The Moscow Times.

Prudký pokles výdavkov

Ako vyplýva z údajov systému Elektronický rozpočet, ministerstvo financií k 27. máju minulo 14,547 bilióna rubľov, teda 48 % ročného plánu. Príjmy v rovnakom čase dosiahli 10,66 bilióna, čiže 40 % plánu. Deficit federálnej pokladnice tak dosiahol 3,886 bilióna rubľov, čiže 134 % sumy zahrnutej v zákone o rozpočte. Údaje o príjmoch vlády však nezohľadňujú júnové dane, ktoré prídu v posledných dňoch mesiaca, čo by mohlo výrazne znížiť deficit.

Čo sa týka výdavkov, tie prudko klesli. V júni sa v rozpočte míňalo v priemere 44 miliárd rubľov denne, vypočítali analytici MMI. To je polovica priemeru za predchádzajúcich päť mesiacov, keď to bolo 88 miliárd rubľov. „Ministerstvu financií buď došli peniaze, alebo fantázia,“ prekvapene tvrdia analytici MMI.

Príjmy z ropy a plynu klesli o polovicu

Oficiálne údaje o rozpočte za jún môže ministerstvo financií zverejniť na budúci týždeň. Štatistika za máj ukázala, že za päť mesiacov federálna pokladnica vybrala na daniach 9,818 bilióna rubľov, čo je o 19 % menej ako v rovnakom období minulého roka.

Príjmy z ropy a plynu klesli o polovicu z 5,658 na 2,853 bilióna rubľov po tom, čo ropné spoločnosti museli zaviesť dvojciferné zľavy pre kupujúcich v Indii a Číne a export plynu na kľúčový európsky trh sa prepadol na úroveň zo 70. rokov minulého storočia.

Výdavky zároveň vyskočili o 26 % na 13,229 bilióna rubľov, z čoho takmer tretina, celkom 3,9 bilióna rubľov, pripadla na tajné položky. Objem uzavretých výdavkov federálnej pokladnice vyskočil podľa expertov z Gajdarovho inštitútu pre hospodársku politiku o 3,5 bilióna rubľov, teda takmer desaťnásobne.

Financie vyhradené na armádu

Asi 80 % „uzavretých“ prostriedkov putuje na financovanie armády a obrany štátu. Tajné vojenské výdavky do konca mája mohli dosiahnuť úroveň 3,1 bilióna rubľov. A berúc do úvahy otvorené prostriedky, celkové výdavky na armádu a výrobu zbraní do konca mája dosiahli takmer 4 bilióny rubľov.

To je o 38 % viac ako federálny rozpočet vyčlenený na sociálne zabezpečenie obyvateľstva (2,986 bilióna rubľov), trikrát viac výdavkov na podporu národného hospodárstva (1,269 bilióna rubľov) a takmer šesťkrát viac ako príspevky na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť (zhodne po približne 700 miliárd rubľov).