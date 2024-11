Nebezpečný Švéd má rád pocit voľnosti, vtedy vydá zo seba to najlepšie

Alexander Isak je späť a v sobotu 16. novembra proti Slovensku by mal veľká útočná hrozba Švédov v rozhodujúcom súboji o víťazstvo v 1. skupine C-divízie Ligy národov.

Švédi a Slováci majú pred zápasom rovnaký počet 10 bodov a víťaz štokholmského duelu takpovediac berie všetko.

„Nesmierne dôležitý zápas, pravé skupinové finále. Urobíme všetko preto, aby sme boli dobre pripravení,“ vyhlásil Alexander Isak na webe Švédskeho futbalového zväzu.

Rozhodol proti Arsenalu

Isak pre zranenie palca na nohe chýbal švédskemu národnému tímu v októbrových zápasoch LN v Estónsku a na Slovensku, ktoré sa skončili 3:0 a 2:2 z pohľadu severanov.

Odvtedy však 25-ročný útočník nevynechal v drese Newcastle United v Premier League ani minútu. V štyroch zápasoch si pripísal tri góly.

Hrdinom sa stal najmä v súboji proti Arsenalu, kde strelil jediný a tým aj víťazný gól zápasu.

„Vždy je zábavné byť späť v národnom tíme. Tvoríme skvelú partiu, všetci sú pozitívne naladení a tešia sa na dva dôležité zápasy,“ pokračoval hrot švédskej ofenzívy.

Gólová spolupráca

Ak nastúpi v oboch zostávajúcich zápasoch skupinovej fázy LN proti Slovensku a Azerbajdžanu, zaokrúhli počet reprezentačných vystúpení na päťdesiat.

Zatiaľ nastrieľal v najcennejšom drese 14 gólov. Teší sa aj na to, že v útoku to bude po boku kanoniera Sportingu Lisabon Viktora Gyökeresa.

Práve títo dvaja hráči sa v septembrovom termíne postarali o všetkých šesť gólov Švédov v súbojoch LN v Azerbajdžane (3:1) a doma proti Estónsku (3:0). V októbrových dueloch už potom Isak pre zranenie chýbal.

„Stále je to najmä o dobrom pocite. V septembri to išlo mne s Viktorom, v októbri celému tímu. Dúfam, že vytrváme vo víťaznom nastavení až do konca,“ uviedol futbalista s eritrejskými predkami.

Na otázku, prečo si v útoku s Gyökeresom tak rozumejú, na webe svt.se odpovedal: „Ako ofenzívni hráči dostávame v hre voľnosť a potom vieme vydať zo seba to najlepšie. Ak to naozaj dokážeme, vtedy to funguje a máme z toho veľkú radosť.“