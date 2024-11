Greif sa necítil prehliadaný: Nechytal som v klube a v reprezentácii som nemal čo hľadať (foto)

Do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie na novembrové stretnutie v Lige národov proti výberom Švédska a Estónska sa po dlhej dobe vrátil brankár Dominik Greif. Dvadsaťsedemročný bratislavský rodák je od leta 2021 hráčom španielskeho tímu RCD Mallorca.

V najcennejšom drese zatiaľ Greif odchytal štyri stretnutia, zatiaľ naposledy ešte v roku 2020. Neskôr bol ešte súčasťou družstva, naposledy v októbri 2021, ale šancu v bránke nedostal. Počas ostatných rokov sa viackrát objavili správy, že by mohol dostať pozvánku do národného tímu. A k tomu rôzne poznámky o tom, že je prehliadaný koučom Francescom Calzonom.

Prišlo mu to nefér

Počas prípravy Slovákov na sobotňajšie stretnutie v Štokholme proti Švédom sa vyjadril pred novinármi na túto tému.

„Rok som bol zranený a ani som netrénoval. Dva roky som nenastupoval do zápasov. Potom som odchytal štyri zápasy a zrazu bolo, prečo tu nie je Greif. Prišlo mi to nefér k chalanom a stále mi to príde nefér, aj keď teraz niekto povie, že by Greif mal nastúpiť. Je tu Martin Dúbravka neskutočné roky oporou mužstva a Marek Rodák keď nastúpil, vždy podal výborný výkon.

V španielskej La Lige čelí brankár Dominik Greif z klubu RCD Mallorca aj hviezdam FC Barcelona, na snímke ho prekonal útočník Ansu Fati. Foto: SITA/AP

A tiež rešpekt voči trénerovi, ktorý robí nominácie, a vychádzajú mu. Herný aj výsledkový progres tímu sa nedá uprieť. Prišlo mi to tak, že nie je do čoho ‚šťuchnúť‘, tak zrazu Dominik začal chytať a využijeme to, aby sme niečo vyvolali,“ povedal gólman, ktorý v tejto sezóne pravidelne chytá za klub z Baleárskych ostrovov.

Šancu mali dostať ďalší

Počas pauzy v reprezentácii sa nevyhol otázkam na uvedené tému a médiá prinášali jeho vyjadrenia.

„Hovoril som, že netvrdím, že prídem do reprezentácie iba vtedy, ak budem chytať. To by som si nikdy nedovolil. Zároveň z pozície hráča, ktorý tu nebol tri roky, tak som chápal tú pozíciu, že na poste tretieho gólmana som tu bol už niekoľkokrát.

Z pozície hráča, ktorý nehrával v klube, som tu ani nemal čo hľadať. Je jedno, či už som v klube alebo tu, lebo ako brankár, ktorý nehrá v klube, v reprezentácii podľa mňa nemám šancu. Takže tu môže byť niekto iný, ktorý by mal väčšiu šancu, keď nastupuje v klube,“ dodal na mediálnom termíne.