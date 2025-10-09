Návrat zámorskej NBA do Číny púta veľkú pozornosť

Predsezónne prípravné zápasy Brooklynom Nets a Phoenixom Suns sú prvým krokom k opätovnému rozšíreniu NBA v Číne.
Podľa komisára zámorskej basketbalovej NBA Adama Silvera liga zažíva „obrovský záujem“ pri návrate do Číny po šiestich rokoch, počas ktorých bola v krajine vylúčená pre podporu prodemokratických protestov v Hongkongu.

Hráči a predstavitelia NBA pricestovali tento týždeň do Makaa, kde sa uskutočnia dva predsezónne prípravné stretnutia zápasy medzi Brooklynom Nets a Phoenixom Suns.

Silver povedal, že „nadšenie pre basketbal v Číne je väčšie než kedykoľvek predtým“. Makao je špeciálny administratívny región blízko Hongkongu, je to jediné miesto v Číne s legálnym kasínom.

Zápasy sa budú hrať v aréne vlastnenej konglomerátom Las Vegas Sands, ktorého prezident je vlastník Dallasu Mavericks. Patrick Dumont očakáva „obrovský pozitívny dopad“ na reputáciu Makaa ako globálnej destinácie pre voľný čas a biznis.

Súčasťou akcie je aj štvornásobný účastník Zápasu hviezd Devin Booker. „Máme tu veľkú fanúšikovskú základňu. Basketbal bez hraníc je veľmi dôležitý. Byť v ich domovine a umožniť im vidieť nás hrať naživo znamená veľa,“ uviedol.

NBA predtým naposledy hrala v Makau ešte v roku 2007, keď región prekonal Las Vegas v príjmoch z hazardných hier. Dnes sa táto lokalita snaží diverzifikovať ekonomiku a propagovať športové a kultúrne podujatia.

Dcérska spoločnosť čínskeho technologického giganta Alibaba Group oznámila viacročnú spoluprácu ako oficiálny partner NBA China v oblasti cloud computingu a umelej inteligencie. Joe Tsai, spoluzakladateľ a predseda Alibaba, je zároveň majiteľom Brooklynu Nets.

