Dončič 42 bodmi vyškolil Talianov. Slovinci sú vo štvrťfinále ME - VIDEO

Srbi s Nikolom Jokičom skončili svoju púť na majstrovstvách Európy basketbalistov prekvapujúco už v osemfinále, ale Slovinci s ďalšou megahviezdou z NBA Lukom Dončičom sa k nim nepridali.
Dončič nastrieľal 42 bodov, k tomu doplnil 10 doskokov a 1 asistenciu a výraznou mierou sa zaslúžil o postup Slovincov cez Talianov po víťazstve 84:77.
NBA odohrá v roku 2026 zápasy základnej časti aj v Londýne a Berlíne
Z jasného zápasu dráma
Dončič v prvej štvrtine v lotyšskej Rige strelecky doslova explodoval, keď zaznamenal 22 bodov a jeho tím viedol o 18 bodov. Neskôr síce pomaly fyzicky „vyhasínal“, ale v dramatickom závere, keď sa Taliani priblížili aj na rozdiel jedného bodu (77:78), udržal Slovincom dôležité víťazstvo.
Počas 33 minút na hracej ploche mal 26-ročný fenomén svetového basketbalu streľbu z poľa 58 percenta a premenil aj 15 zo 16 trestných hodov a 5 z 11 trojkových striel. Jeho strelecký rekord zo zápasu na ME je 47 bodov zo súboja proti Francúzsku z roku 2022.
Dončič sa zapísal do histórie, ako štvrtý hráč v dejinách ME zaznamenal triple-double
Natiahnutý sval
A to ešte Dončič proti Talianom hral so svalovým zranením na nohe.
„Po tom, čo zaznamenal 22 bodov v prvej štvrtine, si natiahol štvorhlavý sval stehna V druhej štvrtine sa mu neskôr podarilo vrátiť do hry a v prvom polčase zaznamenal dovedna 30 bodov,“ napísal web The Athletic.
Najťažší zápas
Slovinsko nechýba vo štvrťfinále ME v basketbale mužov ôsmykrát z posledných deviatich edícií.
„Veľmi sme chceli vyhrať! Vydali sme zo seba všetko a zaslúžene sme si predĺžili pobyt v Rige. Toto bol bezpochyby náš najťažší zápas na tomto šampionáte, ale aj náš najlepší výkon. Výhra nám dáva nový impulz, tento úspech si musíme najprv užiť a potom sa začneme pripravovať na ďalšieho súpera,“ uviedol slovinský krídelník Edo Murič podľa webu denníka Delo.
Francúzsky basketbalista pobúril na ME. Za rozhodnutého stavu si po podaní ruky s Dončičom ešte šiel zabodovať - VIDEO
Vo štvrťfinále čakajú na Slovincov zrejme najväčší favoriti na zisk titulu – úradujúci majstri sveta Nemci.
Proti Nemcom jubileum
„Zápas proti Nemecku bude mojím stým v drese Slovinska. Stanem sa prvým slovinským hráčom, ktorý dosiahne tento míľnik. Už teraz sa teším na sošku, ktorú mi pri tejto príležitosti odovzdá naša basketbalová asociácia,“ doplnil Murič.
Slovenka v tridsiatke získala už jedenásty seniorský titul. Wrzesiňská: Budúcnosť ešte nemám vyriešenú - VIDEO, FOTO
„Dončič zaznamenal štvrtý zápas na ME 2025 s minimálne 30 bodmi. Posledný hráč, ktorý mal viac zápasov s 30 a viac bodmi na jednom záverečnom turnaji ME bol predtým Nikos Galis v roku 1989. Grécka legenda vtedy ukončila turnaj s piatimi takými zápasmi,“ napísal web FIBA Eurobasket.