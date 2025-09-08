Dončič 42 bodmi vyškolil Talianov. Slovinci sú vo štvrťfinále ME - VIDEO

Basketbalisti Slovinska postúpili do štvrťfinále ME najmä vďaka presnej ruke a doskokom Luku Dončiča.
ME v basketbale mužov: Slovinssko - Taliansko
Luka Dončič (v modrom) podal fenomenálny výkon v osemfinálovom zápase ME 2025 proti Talianom. Slovinci postúpili do štvrťfinále. Foto: www.facebook.com
Srbi s Nikolom Jokičom skončili svoju púť na majstrovstvách Európy basketbalistov prekvapujúco už v osemfinále, ale Slovinci s ďalšou megahviezdou z NBA Lukom Dončičom sa k nim nepridali.

Dončič nastrieľal 42 bodov, k tomu doplnil 10 doskokov a 1 asistenciu a výraznou mierou sa zaslúžil o postup Slovincov cez Talianov po víťazstve 84:77.

Z jasného zápasu dráma

Dončič v prvej štvrtine v lotyšskej Rige strelecky doslova explodoval, keď zaznamenal 22 bodov a jeho tím viedol o 18 bodov. Neskôr síce pomaly fyzicky „vyhasínal“, ale v dramatickom závere, keď sa Taliani priblížili aj na rozdiel jedného bodu (77:78), udržal Slovincom dôležité víťazstvo.

Počas 33 minút na hracej ploche mal 26-ročný fenomén svetového basketbalu streľbu z poľa 58 percenta a premenil aj 15 zo 16 trestných hodov a 5 z 11 trojkových striel. Jeho strelecký rekord zo zápasu na ME je 47 bodov zo súboja proti Francúzsku z roku 2022.

Natiahnutý sval

A to ešte Dončič proti Talianom hral so svalovým zranením na nohe.

„Po tom, čo zaznamenal 22 bodov v prvej štvrtine, si natiahol štvorhlavý sval stehna V druhej štvrtine sa mu neskôr podarilo vrátiť do hry a v prvom polčase zaznamenal dovedna 30 bodov,“ napísal web The Athletic.

Najťažší zápas

Slovinsko nechýba vo štvrťfinále ME v basketbale mužov ôsmykrát z posledných deviatich edícií.

„Veľmi sme chceli vyhrať! Vydali sme zo seba všetko a zaslúžene sme si predĺžili pobyt v Rige. Toto bol bezpochyby náš najťažší zápas na tomto šampionáte, ale aj náš najlepší výkon. Výhra nám dáva nový impulz, tento úspech si musíme najprv užiť a potom sa začneme pripravovať na ďalšieho súpera,“ uviedol slovinský krídelník Edo Murič podľa webu denníka Delo.

Vo štvrťfinále čakajú na Slovincov zrejme najväčší favoriti na zisk titulu – úradujúci majstri sveta Nemci.

Proti Nemcom jubileum

„Zápas proti Nemecku bude mojím stým v drese Slovinska. Stanem sa prvým slovinským hráčom, ktorý dosiahne tento míľnik. Už teraz sa teším na sošku, ktorú mi pri tejto príležitosti odovzdá naša basketbalová asociácia,“ doplnil Murič.

„Dončič zaznamenal štvrtý zápas na ME 2025 s minimálne 30 bodmi. Posledný hráč, ktorý mal viac zápasov s 30 a viac bodmi na jednom záverečnom turnaji ME bol predtým Nikos Galis v roku 1989. Grécka legenda vtedy ukončila turnaj s piatimi takými zápasmi,“ napísal web FIBA Eurobasket.

