Návrat NHL hráčov na olympiádu prináša novú energiu. Crosby: Motivuje to k lepším výkonom

Po mesiaci od začiatku sezóny sa zámorská hokejová NHL pomaly dostáva do svojho rytmu, no tento ročník prináša niečo výnimočné. Po dvanástich rokoch budú mať hráči NHL opäť možnosť reprezentovať svoje krajiny na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Táto skutočnosť vyvolala veľké nadšenie už počas All-Star víkendu v Toronte a ešte viac emócií priniesla po oznámení základných nominácií, keď účastníci hokejového turnaja mali počas leta povinnosť zverejniť mená prvých šiestich hráčov, s ktorými počítajú počas ZOH v Taliansku.
Výnimočná udalosť pre každého
„Je to vždy téma,“ povedal nemecký útočník Edmonton Oilers Leon Draisaitl podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a pokračoval: „Myslím si, že hráči, ktorí majú šancu sa zúčastniť na turnaji, sú z toho nadšení. Pre mnohých to bude prvýkrát, čo sa zúčastnia na olympiáde, čo vytvára veľké očakávania.“
Nezastaviteľný Crosby prekonal hranicu 1 700 bodov. Podarilo sa mu to ako deviatemu v histórii NHL - VIDEO
Jeho spoluhráč Mattias Ekholm zo Švédska síce nebol medzi tými, ktorých oznámilo vedenie „Tre kronor“, no naďalej má šancu zabojovať o miesto v tíme. „Olympiáda bude niečo výnimočné pre každého, kto tam pôjde,“ uviedol Ekholm a pripomenul, že predohrou bolo nedávne podujatie štyroch krajín, ktoré bolo len rozcvičkou pred olympijským turnajom.
Spomedzi 72 hráčov oznámených v júni sa na ostatných ZOH v Pekingu v roku 2022 predstavili len štyria súčasní hráči NHL, vrátane slovenských talentov Šimona Nemca a Juraja Slafkovského. Medzi skúsenými hráčmi, ktorí sa vracajú na olympijskú scénu po prvý raz od Soči 2014, je aj Sidney Crosby, ktorý má na konte dve zlaté medaily a rozhodujúci gól z Vancouveru 2010.
Crosby hovorí o iskre
„Všetko to pomáha. Víťazstvo je najlepšie, ale zdravá konkurencia o miesta v zostave môže dodať tímu iskru,“ povedal Crosby o motivácii, ktorú olympiáda prináša.
V Nemecku Slováci našli útok pre ZOH 2026, Sukeľ s Takáčom v ofenzíve prevýšili všetkých - VIDEO
Tréner Minnesoty Wild John Hynes, ktorý je zároveň asistentom trénera tímu USA, zdôraznil, že zatiaľ je hlavný dôraz kladený na klubové povinnosti, no očakáva, že diskusie o olympiáde budú počas sezóny narastať. „V našej šatni je momentálne väčší dôraz na to, čo robíme v klube, ale predpokladám, že s postupom sezóny sa téma olympiády viac rozprúdi,“ dodal Hynes.
Návrat NHL hráčov na olympijský ľad tak prináša do sezóny nový impulz a očakávania, ktoré budú rásť s blížiacim sa termínom zimných hier. Olympijský hokejový turnaj mužov sa uskutoční od 11. do 22. februára 2026.