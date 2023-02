NATO vidí náznaky možnej čínskej pomoci Rusku, vyzýva na zastavenie porušovania medzinárodného práva

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zaznamenala „nejaké náznaky“, že by Čína mohla plánovať podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. Zároveň vyzýva Peking, aby s tým nenapredoval, keďže by to bolo porušenie medzinárodného práva.

Čína by nemala podporovať vojnu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore pre agentúru The Associated Press (AP) vyhlásil, že „Čína by nemala podporovať nelegálnu vojnu Ruska“.

Potenciálna čínska pomoc by podľa jeho slov predstavovala priamu podporu „nehanebného porušovania medzinárodného práva“ a Čína, ako člen Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) by žiadnym spôsobom nemala podporovať porušovanie Charty OSN alebo medzinárodného práva.

V stredu ruský prezident Vladimir Putin hostil najvyššie postaveného čínskeho diplomata Wanga I, čo vyvolalo na Západe obavy, že Peking, ktorý odmieta skritizovať inváziu, môže byť pripravený ponúknuť Moskve silnejšiu podporu vo vojne.

Stretnutie vo Varšave

Generálny tajomník NATO hovoril s AP vo Varšave po stretnutí, ktoré absolvoval s Bukureštskou deviatkou a prezidentom Joeom Bidenom.

Zdôraznil, že aliancia nie je stranou vo vojne, ale Ukrajinu bude podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Úlohami NATO sú „zabezpečiť, aby Ukrajina zvíťazila“ a „zabrániť tomu, aby táto vojna eskalovala za hranice Ukrajiny a stala sa plnohodnotnou vojnou medzi Ruskom a NATO“.

„Bola by to tragédia pre Ukrajincov, ak by prezident Putin vyhral na Ukrajine,“ zhodnotil Stoltenberg a poznamenal, že by to bolo pre všetkých nebezpečné, pretože „by to vyslalo správu všetkým autoritárskym lídrom, že keď použijú vojenskú silu, dostanú čo chcú“.

Členstvo Fínska a Švédska v NATO

Stoltenberg sa vyjadril na margo budúceho členstva Fínska a Švédska v NATO, ktoré ešte stále nepotvrdili Turecko a Maďarsko. Šéf aliancie, ktorý minulý týždeň absolvoval rozhovory s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, podľa svojich slov vidí, že sa Turecko blíži k pripravenosti na ratifikáciu fínskeho členstva v NATO.

So švédskym členstvom v NATO však má Ankara naďalej problémy. Stoltenberg privítal, že sa s Erdoganom dohodol na skorom stretnutí odborníkov a predstaviteľov v Bruseli o krokoch potrebných k ratifikácii.