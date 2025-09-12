Ukrajinci budú Poliakov cvičiť na boj s dronmi

Poľských vojakov na boj s dronmi budú cvičiť Ukrajinci. Informuje o to web wprost.pl s odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré poľské ministerstvo obrany zverejnilo na mikroblogovacej sieti X.
Náčelník poľského generálneho štábu Wiesław Kukuła diskutoval o „zásadách výmeny informácií o vzdušných hrozbách a o možnosti spolupráce pri implementácii technológií a operačnom využití bezpilotných prieskumných a útočných systémov ako súčasti nasadenia dronov na bojisku“, konštatuje vyhlásenie.
„V súčasnosti prebiehajú pokročilé diskusie medzi špecialistami z oboch krajín o hlbšej spolupráci v oblasti systémov dronov a protidronov. Všetky tieto aktivity sa majú uskutočniť v Poľsku,“ dodalo vyhlásenie.
V noci na stredu poľský vzdušný priestor narušilo viacero ruských dronov. Malo ísť o 19 bezpilotných systémov, pričom poľské úrady doteraz našli 17 objektov alebo ich časti.