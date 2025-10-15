NATO pripravuje drsné pravidlá: Zostreľovanie ruských lietadiel je na spadnutie

Krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) rokujú o zavedení spoločných pravidiel pre okamžitú reakciu na ruské lietadlá predstavujúce hrozbu. Referuje o tom web The Telegraph. Rozhovory sa zameriavajú na vytvorenie jasných usmernení pre útoky na nepriateľské lietadlá, pričom kľúčovými faktormi by boli „výzbroj a trajektória“ lietadla, ktoré by určovali vnímanú hrozbu.
Ministri obrany členských krajín by mali o týchto plánoch diskutovať na stredajšom zasadnutí NATO, keďže Európa čelí rastúcim hrozbám zo strany ruských lietadiel a dronov. Lídri NATO, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, podporujú zostreľovanie ruských lietadiel, ktoré narúšajú vzdušný priestor aliancie. Niektoré členské štáty však vyjadrujú obavy, že prísnejší postoj by mohol vyvolať eskaláciu konfliktu s jadrovým rivalom.
Zdroj informovaný o diskusiách uviedol, že cieľom je jasne definovať, kedy sa ruské lietadlá nesúce pozemné útočné rakety nad spojeneckým vzdušným priestorom môžu stať oprávnenými cieľmi pre útok.