NATO pripravuje drsné pravidlá: Zostreľovanie ruských lietadiel je na spadnutie

Plánované usmernenia by umožnili útoky na ruské lietadlá nesúce pozemné útočné rakety nad spojeneckým vzdušným priestorom.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
The fighter jets are taking off for an attack.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) rokujú o zavedení spoločných pravidiel pre okamžitú reakciu na ruské lietadlá predstavujúce hrozbu. Referuje o tom web The Telegraph. Rozhovory sa zameriavajú na vytvorenie jasných usmernení pre útoky na nepriateľské lietadlá, pričom kľúčovými faktormi by boli „výzbroj a trajektória“ lietadla, ktoré by určovali vnímanú hrozbu.

Ministri obrany členských krajín by mali o týchto plánoch diskutovať na stredajšom zasadnutí NATO, keďže Európa čelí rastúcim hrozbám zo strany ruských lietadiel a dronov. Lídri NATO, vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa, podporujú zostreľovanie ruských lietadiel, ktoré narúšajú vzdušný priestor aliancie. Niektoré členské štáty však vyjadrujú obavy, že prísnejší postoj by mohol vyvolať eskaláciu konfliktu s jadrovým rivalom.

Zdroj informovaný o diskusiách uviedol, že cieľom je jasne definovať, kedy sa ruské lietadlá nesúce pozemné útočné rakety nad spojeneckým vzdušným priestorom môžu stať oprávnenými cieľmi pre útok.

