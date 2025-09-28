NATO posilnilo pozornosť v Pobaltí po incidentoch s dronmi v Dánsku

Severoatlantická aliancia (NATO) „posilnila pozornosť“ v pobaltskom regióne po incidentoch s dronmi v Dánsku. Uviedol to v noci na nedeľu hovorca NATO Martin O’Donnell. Podľa hovorcu velenie aliancie je „v neustálom kontakte s dánskymi lídrami“ v súvislosti s týmito incidentmi, ktoré patria medzi ďalšie narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO.
Vzdušný priestor Dánska opäť narušili drony, samit EÚ v Kodani bude strážiť Švédsko
Sprísnené opatrenia „zahŕňajú viacero spravodajských, prieskumných a monitorovacích platforiem a najmenej jednu protilietadlovú fregatu“ v oblasti západne od Ruska, povedal O’Donnell.
Neidentifikované bezpilotné lietadlá, ktoré zaznamenali v dánskom a nórskom vzdušnom priestore od pondelka, viedli k uzavretiu viacerých letísk. Dánsko nevylučuje, že za tým môže byť Rusko.
Viaceré členské štáty NATO v Európe v ostatných týždňoch uviedli, že ruské stíhačky a drony narušili ich vzdušný priestor, pričom podľa nich Moskva skúša alianciu.
Kremeľ však vo štvrtok odmietol akékoľvek podozrenia z účasti na incidentoch s dronmi. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu varoval, že NATO riskuje „rozhodnú odpoveď“, ak by sa dopustilo „akejkoľvek agresie voči mojej krajine“.