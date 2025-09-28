NATO posilnilo pozornosť v Pobaltí po incidentoch s dronmi v Dánsku

Viaceré členské štáty aliancie v Európe v ostatných týždňoch uviedli, že ruské stíhačky a drony narušili ich vzdušný priestor. 
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Severoatlantická aliancia (NATO) „posilnila pozornosť“ v pobaltskom regióne po incidentoch s dronmi v Dánsku. Uviedol to v noci na nedeľu hovorca NATO Martin O’Donnell. Podľa hovorcu velenie aliancie je „v neustálom kontakte s dánskymi lídrami“ v súvislosti s týmito incidentmi, ktoré patria medzi ďalšie narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO.

Sprísnené opatrenia „zahŕňajú viacero spravodajských, prieskumných a monitorovacích platforiem a najmenej jednu protilietadlovú fregatu“ v oblasti západne od Ruska, povedal O’Donnell.

Neidentifikované bezpilotné lietadlá, ktoré zaznamenali v dánskom a nórskom vzdušnom priestore od pondelka, viedli k uzavretiu viacerých letísk. Dánsko nevylučuje, že za tým môže byť Rusko.
Viaceré členské štáty NATO v Európe v ostatných týždňoch uviedli, že ruské stíhačky a drony narušili ich vzdušný priestor, pričom podľa nich Moskva skúša alianciu.

Kremeľ však vo štvrtok odmietol akékoľvek podozrenia z účasti na incidentoch s dronmi. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu varoval, že NATO riskuje „rozhodnú odpoveď“, ak by sa dopustilo „akejkoľvek agresie voči mojej krajine“.

Okruhy tém: narušenie vzdušného priestoru NATO
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk