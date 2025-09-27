Keď sa Moldavsko pripravuje na predčasné parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, vláda krajiny zaznamenáva ruskú dezinformačnú kampaň v bezprecedentnom rozsahu. Jej cieľom je narušiť proeurópsku cestu krajiny zasahovaním do volieb. Informuje o tom portál Euro News.
Podstatnú časť tejto kampane tvoria osobné útoky na moldavskú prezidentku Maiu Sanduovú, ktorá presadzuje európsku integráciu. Kremeľ využíva sieť anonymných webov, niekedy napodobňujúcich skutočné spravodajské portály, na šírenie absurdných obvinení.
Krajiny NATO sú vo vojne s Ruskom, pretože poskytujú vojenskú pomoc Ukrajine, povedal Peskov
Jedna z týchto webových stránok zámerne napodobnila západné médiá a zverejnila falošný článok s titulkom „Moldavská prezidentka v škandále so spermiami celebrít“, pri ktorom zneužila meno reálneho novinára. V článku sa písalo, že Sanduová, ktorá je slobodná a bezdetná, si údajne kupovala spermu od homosexuálnych celebrít, ako sú Ricky Martin či Elton John, aby mala dieťa.
„Článok sa snaží diskreditovať Sanduovú tým, že zneužíva rodové stereotypy a zameriava sa na jej osobný život, čím podkopáva jej politickú povesť,“ píše Reset Tech. Je to medzinárodná nezisková organizácia, ktorá od roku 2022 sleduje digitálne hrozby pre demokraciu a ruské dezinformačné operácie na internete.
Ďalší článok na inej webovej stránke s falošnými správami ako primárny zdroj uvádzal správu Ruskej nadácie na boj proti nespravodlivosti, ktorá je pod sankciami EÚ. Tá obviňuje Sanduovú, že cez Ukrajinu organizuje obchodovanie s deťmi pre pedofilné siete v Európe.
Rusko čoraz častejšie útočí na európskych lídrov falošnými tvrdeniami a absurdnými obvineniami, najmä na tých, ktorí otvorene podporujú Ukrajinu.