Vzdušný priestor Dánska opäť narušili drony, samit EÚ v Kodani bude strážiť Švédsko

Neidentifikované drony preleteli v noci na sobotu nad dánskymi vojenskými objektmi vrátane najväčšej dánskej vojenskej základne. Susedné Nórsko tiež vyšetruje podozrenie, že drony v sobotu skoro ráno preleteli v blízkosti jeho najväčšej vojenskej základne Orland.
V Dánsku boli drony potvrdené pri „niekoľkých vojenských objektoch“, povedal v sobotu pre AFP hovorca armády, ktorý odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti.
Rusko ostro kritizuje plány EÚ na vybudovanie „dronového múru“
Kodaň bude v stredu a vo štvrtok hostiť summit Európskej únie. Dánsko preto prijalo švédsku ponuku technológie proti dronom, aby sa zabezpečilo, že stretnutie bude prebiehať bez narušenia. „Švédsko ponúklo Dánsku vojenskú kapacitu proti dronom. Dánsko túto ponuku prirodzene prijalo,“ napísalo dánske ministerstvo obrany v príspevku na sieti X.
Švédsko masívne investovalo do systémov protivzdušnej obrany. „Len v ostatných mesiacoch sme objednali systémy protivzdušnej obrany schopné bojovať proti dronom aj lietadlám za 1,06 miliardy dolárov a investujeme do nových spôsobilostí proti dronom,“ uviedol pre agentúru AFP švédsky minister obrany Pål Jonson.