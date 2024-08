Zničený chodník v Monkovej doline nahradila obchádzková trasa, je dlhšia a vedie hrebeňom (video+foto)

V Monkovej doline v Ždiari, kde prívalová vlna v júli zničila turistický chodník, v pondelok oficiálne otvorili obchádzkovú trasu. Zároveň ide aj o záchrannú trasu.

Informoval o tom riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Peter Olexa počas pondelkovej tlačovej konferencie priamo na začiatku trasy.

Zároveň uviedol, že chodník v rámci obchádzkovej trasy bol zrealizovaný legálne a správa národného parku má výnimku, ktorá je platná. Trasa je o niečo dlhšia oproti pôvodnej a vedie hrebeňom.

Obchádzková trasa

Obchádzková trasa sa začína v ústí Monkovej doliny na miestach, kam vedie nepoškodený značený turistický chodník z obce Ždiar. Obchádza kritický úsek chodníka poškodeného zosuvmi a vedie z ústia doliny po jednom z menších bočných hrebeňov.

Z hrebeňa opäť klesá do doliny a napojí sa na pôvodný chodník v miestach, kde nebol zničený. Obchádzkovú trasu pred otvorením upravili, aby bola bezpečná.

„Bolo potrebné spíliť stromy, ktoré boli život ohrozujúce, či vytrasovať chodník,“ priblížil Olexa. Samotný chodník je o niečo dlhší než predošlý, je označený a spravovať ho bude národný park. Podľa jeho riaditeľa zatiaľ nemajú vyčíslené konečné náklady na jeho vybudovanie.

Nechceli prísť o celú sezónu

Monkova dolina sa nachádza na severovýchodnej strane Belianskych Tatier, neďaleko Ždiaru, je súčasťou národnej prírodnej rezervácie.

Úlohu vytýčiť najlepšiu a najbezpečnejšiu trasu ako dočasnú náhradu za pôvodný chodník dostal Klub slovenských turistov. Podľa jeho predsedu pre okres Poprad Drahoslava Dúbravského sa to podarilo v relatívne dobrom a rýchlom čase.

„Nechceli sme prísť o celú sezónu, tlačili na nás najmä poľskí turisti, ale aj naši, ktorí majú radi túto časť Tatier, aby to bolo čo najskôr,“ vysvetlil. Trasu v minulosti využívali poľovníci. „Pohľady z toho hrebeňa sú veľmi pekné, netradičné, je to úplne niečo nové,“ opísal Dúbravský.

Trasa je určená aj pre deti

Trasa je podľa jeho slov určená aj pre turistov s deťmi. „Cesta je 1,5 metra široká, teda nie je tam problém, ak by sa v polovici cesty chceli otočiť a vrátiť,“ doplnil.

Pôvodný chodník v Monkovej doline, ktorý zničila prívalová vlna, bol jediný, ktorý ňou viedol. Podľa starostu Pavla Bekeša to ovplyvnilo aj turizmus v obci.

„Ak niekto ide do Ždiaru, vždy je to späté s Belianskymi Tatrami, a to bol jediný vstup do Belianskych Tatier. Keď sa ľudia dozvedeli, že chodník nefunguje, že tam nemôžu ísť, namierili si to niekde inde,“ zhodnotil.

Obnovia pôvodný chodník?

Verí, že novú obchádzkovú trasu turisti využijú aj počas nachádzajúceho predĺženého víkendu a jesene. Na margo pôvodného chodníka riaditeľ Správy TANAP-u uviedol, že zatiaľ je možnosť jeho obnovy v štádiu skúmania. Rovnako sa zameriavajú aj na geologické prieskumy.

Tragédia v Monkovej doline sa stala vo štvrtok 11. júla, keď sa počas silnej búrky zosunula pôda. Nezničila len chodník, ale zasiahla aj turistický prístrešok, pod ktorým sa ukrývalo šestnásť turistov. O život prišli dve ženy, 50-ročná Slovenka a 51-ročná Češka, ďalší štyria turisti sa zranili.