Starostovia zo Záhoria rokovali s Tarabom, zaujímali sa o konkrétny plán lepšej starostlivosti o vodné toky

Prvé pracovné stretnutie na ministerstve podľa trnavského župana odštartovalo sériu rokovaní na zlepšenie spolupráce kraja, regionálnych združení miest a obcí a Slovenského vodohospodárskeho podniku na Záhorí.
Trnavský kraj má ambíciu stať sa prvým krajom, v ktorom sa výrazne zlepší údržba vodných tokov. Po rokovaní zástupcov samospráv z kraja s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom to povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Prvé pracovné stretnutie na ministerstve podľa neho odštartovalo sériu rokovaní na zlepšenie spolupráce kraja, regionálnych združení miest a obcí a Slovenského vodohospodárskeho podniku na Záhorí. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Protipovodňová ochrana musí byť prioritou

Župan Viskupič, starostky a starostovia sa u ministra zaujímali o konkrétny plán plnenia úlohy, ktorú od vlády dostal minister Taraba, a ktorá spočíva v odstránení nánosov, zátarás, stromov a krovín z tokov Chvojnica, Zlatnícky potok, Myjava, Smolinský potok, Pasecký potok, Smrdácky potok, Teplica a Čársky potok do konca budúceho roka.

Protipovodňové a vodozádržné opatrenia považujeme za dôležité témy a iba zmysluplná spolupráca a otvorená komunikácia nás môžu aj v tejto oblasti posunúť ďalej. Protipovodňová ochrana musí byť prioritou vlády, nie iba samospráv,“ skonštatoval po rokovaní Viskupič.

Očakávajú, že vláda situáciu rieši

Uznesenie vlády prijaté na výjazdovom rokovaní priamo v Senici vytvorilo podľa starostky obce Dojč Slavomíry Melišovej v regióne očakávanie, že vláda konečne situáciu rieši.

Ak sa prijaté záväzky nenaplnia, obyvatelia to budú vnímať ako zlyhanie nielen Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale aj ministerstva životného prostredia a vlády ako celku. Apelovali sme, aby rezort konal rýchlo a viditeľne. Prvé konkrétne zásahy na kritických úsekoch by mali prísť ešte tento rok,“ dodala Melišová.

