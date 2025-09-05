Starostovia zo Záhoria rokovali s Tarabom, zaujímali sa o konkrétny plán lepšej starostlivosti o vodné toky

Trnavský kraj má ambíciu stať sa prvým krajom, v ktorom sa výrazne zlepší údržba vodných tokov. Po rokovaní zástupcov samospráv z kraja s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom to povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
Prvé pracovné stretnutie na ministerstve podľa neho odštartovalo sériu rokovaní na zlepšenie spolupráce kraja, regionálnych združení miest a obcí a Slovenského vodohospodárskeho podniku na Záhorí. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
Protipovodňová ochrana musí byť prioritou
Župan Viskupič, starostky a starostovia sa u ministra zaujímali o konkrétny plán plnenia úlohy, ktorú od vlády dostal minister Taraba, a ktorá spočíva v odstránení nánosov, zátarás, stromov a krovín z tokov Chvojnica, Zlatnícky potok, Myjava, Smolinský potok, Pasecký potok, Smrdácky potok, Teplica a Čársky potok do konca budúceho roka.
Tarabovo ministerstvo navrhuje rozsiahlu novelu vodného zákona, zmeny sa dotknú viacerých oblastí
„Protipovodňové a vodozádržné opatrenia považujeme za dôležité témy a iba zmysluplná spolupráca a otvorená komunikácia nás môžu aj v tejto oblasti posunúť ďalej. Protipovodňová ochrana musí byť prioritou vlády, nie iba samospráv,“ skonštatoval po rokovaní Viskupič.
Očakávajú, že vláda situáciu rieši
Uznesenie vlády prijaté na výjazdovom rokovaní priamo v Senici vytvorilo podľa starostky obce Dojč Slavomíry Melišovej v regióne očakávanie, že vláda konečne situáciu rieši.
NKÚ varuje pred stratou kontroly nad vodárenskou infraštruktúrou, žiada legislatívne zmeny
„Ak sa prijaté záväzky nenaplnia, obyvatelia to budú vnímať ako zlyhanie nielen Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale aj ministerstva životného prostredia a vlády ako celku. Apelovali sme, aby rezort konal rýchlo a viditeľne. Prvé konkrétne zásahy na kritických úsekoch by mali prísť ešte tento rok,“ dodala Melišová.