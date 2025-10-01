Vláda narýchlo posiela do parlamentu zmeny v Environmentálnom fonde SR, novela má zjednodušiť a sprehľadniť procesy

Dlhoočakávané zmeny v Environmentálnom fonde SR nakoniec smerujú do parlamentu v zrýchlenom legislatívnom konaní a bez väčšej odbornej diskusie. Vládny kabinet už schválil novelu zákona o Environmentálnom fonde Slovenskej republiky.
Ako uviedlo ministerstvo životného prostredia, výsledkom navrhovaných zmien má byť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania prostriedkov fondu žiadateľom. Majú sa sprehľadniť a zefektívniť postupy poskytovania prostriedkov fondu.
Dva druhy podpory
V súčasnosti môže envirofond poskytovať dva druhy podpory, a to vo forme dotácií a úverov. Doterajšia právna úprava si vo viacerých prípadoch vyžadovala legislatívne zmeny, ak bol záujem a potreba na podporení nových environmentálnych činností, čo spôsobovalo nepružnosť a zdĺhavú reakciu fondu na aktuálne potreby a požiadavky.
Po novom by fond poskytoval dotácie, úvery, úhrady nákladov, odvody či príspevky. Novela zákona má presne vymedziť činnosti, na ktoré môžu byť poskytnuté a použité prostriedky fondu, pričom tieto činnosti presne kopírujú možné formy poskytnutia prostriedkov.
„Zavádza sa týmto presná a jasná legislatívna úprava, ktorá nebude spôsobovať výkladové problémy v rámci aplikačnej praxe, v dôsledku čoho môže byť proces poskytnutia prostriedkov pre žiadateľov rýchlejší a účelnejší,“ myslí si rezort životného prostredia, podľa ktorého novelou zákona má dôjsť k posilneniu stabilnej konkurencie a tlaku na pokles administratívnych nákladov.
Aké prostriedky smerujú do fondu?
Environmentálny fond je štátny fond, z ktorého sa peniaze používajú na financovanie projektov a opatrení na ochranu životného prostredia.
Do fondu smerujú prostriedky z výnosov z predaja emisných kvót, z poplatkov za znečisťovanie životného prostredia (napríklad za vypúšťanie odpadových vôd, znečisťovanie ovzdušia), z poplatkov za ukladanie odpadov na skládky, z poplatkov za odbery podzemných vôd a vôd na energetické účely, z pokút a sankcií uložených za porušenie environmentálnych predpisov.
V Environmentálnom fonde by malo byť k dnešnému dňu viac ako 1,5 mld. eur.
Ovládnutie peňazí Tarabom?
O ovládnutí peňazí naakumulovaných v envirofonde po schválení novely zákona ministrom Tomášom Tarabom už hovorí opozícia. Podľa mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati, novela zákona nijako nezjednodušuje činnosť envirofondu, nerobí ho ústretovejším pre samosprávy.
„Ministrovi dáva oproti súčasnému stavu výlučnú kontrolu nad stovkami miliónov eur, ktoré fond prerozdeľuje. Vytvára sa tým obrovský priestor pre politickú korupciu. Taraba si navyše vytvára predpoklady, aby sa z fondu platili pokuty za porušenie práva EÚ, v ktorom je chronickým porušovateľom najmä jeho rezort, pričom situácia sa za Tarabu výrazne zhoršila. Namiesto odstraňovania dôvodov žalôb EÚ ide platiť pokuty z prostriedkov, ktoré by mali končiť u samospráv a občanov,” reagoval Michal Kiča z Demokratov.
Pripravuje sa zoštátnenie triedeného odpadu
Zväz odpadového priemyslu SR (ZOP SR) je presvedčený, že schválením novely zákona o Environmentálnom fonde SR sa pripravuje zoštátnenie triedeného odpadu na Slovensku.
„Na Slovensku máme funkčný systém triedeného zberu, ktorý je porovnateľný a v niektorých parametroch dokonca lepší ako vo viacerých krajinách EÚ. Zoštátnenie by nevyhnutne viedlo k zvýšeniu nákladov, nižšej efektivite a strate motivácie k inováciám. Systém, ktorý je nastavený tak, že štát kontroluje štát, málokedy dokáže vytvoriť konkurenčné prostredie, ktoré by vytváralo tlak na kvalitu a udržateľnosť procesu triedeného zberu,“ uviedol Ján Chovanec, generálny riaditeľ ZOP SR.