Zamestnanci Lidlu prekonali rekord spred roka, spolu s lesníkmi vysadili v Nízkych Tatrách 10-tisíc stromčekov (video)

Do hory v Nízkych Tatrách nad obcou Malužiná v okrese Liptovský Hrádok prišli zamestnanci obchodného reťazca Lidl, aby pomohli lesníkom Lesov SR so sadením stromčekov.

Prekonanie minuloročného rekordu

V spolupráci s pracovníkmi lesnej správy vysadili počas štvrtkového dopoludnia rekordných 10-tisíc stromčekov, čím prekonali o 500 sadeníc svoj rekord spred roka. Zároveň prekonali hranicu dvoch miliónov zasadených stromčekov v tatranskom Lidl lese, ktorý rastie od roku 2012.

Na výsadbu na mieste dohliadal inšpektor rekordov a zakladateľ Knihy slovenských rekordov Igor Svítok, ktorý rekord potvrdil. Na obnovu lesa v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) darovala v tomto roku spoločnosť Lidl 185-tisíc nových sadeníc v rámci ďalšej etapy projektu spoločnosti Voda pre stromy.

Prvé výsledky práce

„Projekt Voda pre stromy sa datuje ešte do roku 2012, keď sme prvýkrát boli v Tatrách vysádzať stromčeky. Takže projekt má 13 rokov, ale je to naša jedenásta výsadba, pretože pre pandémiu sa nám dvakrát nepodarilo dostať do Tatier,“ objasnil pre agentúru SITA hovorca Lidl Tomáš Bezák, ktorý sa teší, že sa opäť podarilo prekonať slovenský rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň.