Webová stránka a skúsenosti firiem neboli podmienkou výziev, reaguje Budajovo ministerstvo na Hojsíkovu kritiku

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) oceňuje záujem europoslanca a podpredsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martina Hojsíka o rozvojové projekty mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny, ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prejav opozičného postoja

Jeho spochybňovanie výberu podporených projektov ministerstvo považuje za prejav opozičného postoja. Aby sa odstránili pochybnosti, minister Ján Budaj požiada o opätovné a nezávislé preverenie postupu pri výbere projektov a ich súladu s výzvou. Informovalo o tom v tlačovej správe MŽP SR.

Cieľom rozvojových projektov národných parkov je priniesť viac peňazí a pracovných príležitostí do regiónov, ktoré bojujú s nezamestnanosťou, pomôcť zmierniť klimatickú krízu a chrániť prírodné hodnoty. Výzvy boli podľa MŽP SR navrhnuté tak, aby sa mohli zapojiť všetky subjekty bez ohľadu na ich právnu formu, preto mohli byť žiadatelia aj zo súkromného sektora.

Webová stránka a skúsenosti z minulosti

Výzvy nešpecifikovali, že subjekt musí mať skúsenosti z minulosti, či to, že by mal pôsobiť v oblasti ochrany prírody. Podmienkou nebola ani webová stránka. Projekty nevyberalo MŽP SR, ale hodnotili ich externí hodnotitelia podľa stanovených kritérií. Ministerstvo ani minister nemohli vstúpiť do odborného hodnotenia projektov.

Dôležitým kritériom bol prínos pre zvýšenie atraktivity regiónu a pre rozvoj mäkkého turizmu. Zohľadňoval sa aj fakt, že projekty sa musia realizovať do marca 2026.

Europoslanec Hojsík napríklad poukázal na projekt „Tradičná mazanka v Zboji“ žiadateľa Transportit, ktorý podľa envirorezortu splnil hodnotiace kritériá. Projekt je zameraný na vybudovanie živého múzea remesiel a života v Poloninách, čo pomôže k zachovaniu rusínskej kultúry a tradičných remesiel.

Projekt Bigovský potok

Ďalší projekt Bigovský potok žiadateľa Autolanc, na ktorý upozornil Martin Hojsík, vytvorí oddychovú zónu pre turistov v obci Zboj, kde sa návštevníci oboznámia s prvkami rusínskej kultúry. Ďalší projekt Organická pastva pre oči počíta s vybudovaním menších drevených prvkov turistickej infraštruktúry v lese nad obcou Muráň.

Pôjde o oddychový areál, s útulňou a pozorovacou vežou, zrubovou saunou, s pódiom na cvičenie pre návštevníkov areálu, s drobným opravárenským náradím, kompostovacím WC či altánok s ohniskom.

„Pokiaľ ide o projekt zameraný na udržanie a revitalizáciu chovu norika muránskeho na Muránskej planine, jeho oprávnenosť potvrdila dohoda ministra životného prostredia Jána Budaja s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom o zachovaní chovu týchto koní v Dobšinej a na Veľkej lúke na Muránskej planine,“ uviedlo MŽP SR.