Ako správne skladovať víno, aby sa zachovala jeho kvalita

Víno nie je nesmrteľné a na to, aby boli zachované jeho chute, vôňa a farba, je dôležité správne skladovanie. Vo všeobecnosti vínu škodí svetlo a nesvedčí mu ani teplo.

Viete, prečo sú niektoré vína fľaškované v zelených fľašiach a iné v priehľadných? Vysvetlenie je jednoduché. Farba fľaše prezrádza, či je víno určené na rýchlu konzumáciu, teda približne do roka od naplnenia fľaše, alebo vydrží pri správnom skladovaní roky.

„Tmavé olivovo-zelené fľaše prepúšťajú minimálne množstvo svetla, čo chráni víno, ktoré v ňom vyzrieva. Nejde len o slnečné svetlo, ale o svetlo vo všeobecnosti. Poškodiť víno dokážu všetky svietidlá a pre víno nie je dobré žiadne žiarenie,“ vysvetlil Peter Kecskés z vinárstva Chateau Rúbaň.

Preto sa vína na archiváciu alebo s dlhou spotrebou plnia do tmavozelených fliaš. Biele a ružové vína, ktoré treba spotrebovať skôr, sú zas plnené do priehľadného skla.

Mnohé vína sa dnes vyrábajú a uvádzajú na trh vo fľašovo zrelej podobe a sú určené na okamžitú spotrebu alebo spotrebu do jedného roka. Sú to predovšetkým mladé vína, mnohé aromatické odrody a ružové vína. „Tieto vína nie je potrebné, ba ani žiaduce dlhodobo skladovať a navyše práve ich atraktívna farba je na nich tá najkrajšia, takže sa plnia do priehľadného skla,“ dodal odborník na víno P. Kecskés.

Vinotéka alebo chladnička?

O mladých vínach, ktoré nie sú určené na archiváciu, platí, že by sa mali skladovať pri teplote v rozmedzí od 7 do 16 stupňov, ideálne v tme a naležato.

Vínu je najlepšie vo vinotéke, teda v špeciálnej chladničke na víno, v ktorej je nielen ideálna teplota, ale aj prítmie. Vinotéky sú vybavené špeciálnymi antivibračnými tlmičmi, čo chráni víno pred otrasmi. Domáca vinotéka zabezpečuje aj optimálnu vlhkosť prostredia, čo je približne 65 percent.

Samozrejme, víno je možné krátkodobo skladovať aj v bežnej kuchynskej chladničke. V ideálnom prípade by fľaša mala ležať a nie stáť vo dverách, kde je vystavená častým otrasom.

Kontakt s korkom

Zátka chráni víno pred kontaktom s nežiaducim vzduchom. Tým sa darí zachovať všetky chuťové vlastnosti tohto ušľachtilého moku. Keď sa neotvorená fľaša vína skladuje naležato, obsah sa dotýka korku a je chránený pred vzduchom.

Aby do vína neprenikol vzduch, po naplnení sa do fľaše navyše pridáva malé množstvo oxidu siričitého (toto sa nerobí pri prírodných vínach a bio vínach).

Presírené víno spoznáte okamžite po otvorení fľaše, z ktorej sa nešíri príjemná aróma vína, ale nepríjemný zápach. Pokiaľ výrobca vína neprehnal množstvo oxidu siričitého, jeho použitie nemá žiadny negatívny vplyv na kvalitu vína ani zdravie konzumenta.

Skladovanie po otvorení vína

Pozor, keď fľašu otvoríme, mali by sme ju čo najskôr spotrebovať. Ak chceme otvorenú fľašu vína skladovať, tak iba postojačky, čím sa minimalizuje plocha, na ktorej by dochádzalo k oxidácii.

Pred odložením nedopitej fľaše použite pôvodný korok alebo pevnú zátku. Údajné pomôcky so servítkou, lyžičkou alebo iné „triky“ víno nechránia.

Víno, ktoré bolo naplnené do inej ako sklenej fľaše (napríklad do plastovej nádoby), by sa malo skonzumovať čo najskôr. Treba ho skladovať v chlade (ideálna teplota je v rozmedzí od 8 do 14 stupňov) a vypiť ho treba najneskôr do týždňa.

Pokazené víno

Nesprávne skladovanie môže víno znehodnotiť. Pokiaľ má červené víno výrazný nádych hnedej farby alebo biele víno hrá odtieňmi oranžovej, s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k oxidácii vína. Nebude chutiť dobre a neodporúča sa konzumovať.

Korok sa po otvorení vína ovoniava preto, aby sa zistilo, či nedošlo k jeho uvoľňovaniu a drobeniu do vína. Pokiaľ korok vonia po víne alebo nemá nijakú arómu, víno je v poriadku. Ak víno chutí ako korok, k jeho poškodeniu došlo už pri fľaškovaní a je znehodnotené.