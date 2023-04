Vyhynutie chráneného druhu budú mať podľa SaS na svedomí ministri Hegerovej vlády, norik muránsky sa stal rukojemníkom

Ministri vlády Eduarda Hegera budú mať na svedomí vyhynutie chráneného plemena koňa, tvrdí strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Politické nezhody

V národnom parku Muránska planina roky žije chránené plemeno koňa norik muránsky. SaS je názoru, že poverení ministri pôdohospodárstva a životného prostredia budú mať pre svoje politické nezhody na svedomí jeho vyhynutie.

Poslankyne strany dajú návrh na zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde budú žiadať, aby poverení ministri Ján Budaj a Samuel Vlčan situáciu patrične vysvetlili a navrhli riešenie, ktoré chov chráneného plemena neohrozí. Informovala o tom v tlačovej správe zo strany SaS Ivana Nittmannová.

„Presunom národných parkov pod gesciu envirorezortu došlo k situácii, že Lesy SR prišli pre obmedzenie ťažby dreva k výraznému poklesu ziskov, z ktorých financovali v národnom parku Muránska planina chov tohto vzácneho plemena koňa. Presunom parkov tak vznikla absurdná situácia, keď nehnuteľnosti spravuje jeden rezort, ale kone a ľudia patria pod iný,“ uviedla tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Financovanie chovu

Dodala, že ministerstvá sa nevedia dohodnúť, kto bude chov koní a zamestnancov financovať. Halgašová ďalej uvádza, že Vlčan prišiel s riešením presunúť kone do Národného žrebčína v Topoľčiankach, čo nie je dobré riešenie.

„Chránený druh koňa sa tak stal rukojemníkom v spore dvoch ministrov,“ upresnila.

„Šéfovia rezortov musia prísť s iným riešením, ako je presun koní do národného žrebčína. Zároveň musia povedať, ako chov zafinancujú a ako toto výnimočné plemeno ochránia. Riešením by bolo, aby si rezort životného prostredia vzal pod seba aj chov koní, vzhľadom na to, že už má vo svojej pôsobnosti národný park ako taký,“ uviedla tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová s tým, že ministri sa jednoducho musia dohodnúť.

Podľa bývalého ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského je chov norika muránskeho už desaťročia živou súčasťou našej histórie. Tento kôň robí nielen neoceniteľné služby v lesníctve, ale je aj unikátnou ozdobou slovenskej prírody.

Neúcta k zvieraťu

„Rozhodnutie rezortu pôdohospodárstva o premiestnení jeho chovu z domovskej Muránskej planiny do Topoľčianok nemôžem hodnotiť inak, ako predovšetkým neúctu voči samotnému zvieraťu, ktoré je neoddeliteľne spojené s touto krásnou planinou,“ spresnil Mičovský.

Verí, že namiesto medzirezortného neporozumenia nastúpi rešpekt ku generáciám lesníkov, ktorým vďačíme za vznik a zachovávanie unikátnej živej pamiatky Slovenska.

„Ďakujem rezortu životného prostredia, že túto samozrejmosť uznáva a presadzuje,“ uzavrel Mičovský.