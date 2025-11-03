Vírus slintačky a krívačky je úplne pod kontrolou, Slovensko už nie je na mapách ako riziková krajina

Slovenská republika získala opätovne uznanie ako krajina bez výskytu ochorenia slintačky a krívačky (SLAK). WOAH na základe predložených dôkazov, komunikácie a participácie zástupcov Štátny veterinárny a potravinový ústav SR (ŠVPS SR) na medzinárodných fórach rozhodla dňom 31. októbra 2025 o udelení tohto statusu. Slovensko tak podľa správy už na medzinárodných mapách nefiguruje ako riziková krajina.
Slovensko zvládlo šesť ohnísk ochorenia počas jari
Po náročnom období na jar 2025, keď sa v mesiacoch marec a apríl vyskytlo na území krajiny šesť ohnísk ochorenia slintačky a krívačky, sa krajine podarilo nielen zvládnuť tieto situácie, ale aj dokončiť proces potrebný na získanie dôvery zahraničných partnerov, veterinárnych služieb a podnikateľských subjektov.
Hlavný veterinárny lekár ŠVPS SR Martin Chudý vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do riešenia situácie. Zdôraznil pritom dôležitosť poučenia sa z nákazy a pripravenosti na jej zdolávanie v budúcnosti. Podľa jeho slov je potrebné, aby chovatelia dodržiavali biologické opatrenia a registráciu chovov hovädzieho dobytka, čím sa predíde opakovaniu podobných udalostí, keď nasleduje depopulácia zvierat a sprísnené opatrenia.
Veterinári prispeli k obnove dôvery a potravinovej bezpečnosti
Správa zároveň upozorňuje na význam práce veterinárnych lekárov v oblasti hygieny produktov živočíšneho pôvodu, laboratórnej diagnostiky či ochrany zdravia zvierat, ktorí svojou odbornou činnosťou prispievajú k bezpečnosti potravinovej a veterinárnej oblasti.
Ochorenie slintačky a krívačky (aftózna horúčka) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie párnokopytníkov a postihuje najmä hovädzí dobytok, kozy, ovce, ošípané či voľne žijúcu raticovú zver. Prvý prípad po viac ako 50 rokoch bol potvrdený 21. marca 2025 na troch farmách v regióne juhu Slovenska, následne bolo evidovaných spolu šesť ohnísk. Ako zdroj nákazy sa stále prešetruje možný spôsob zavlečenia vírusu do stredoeurópskeho priestoru.