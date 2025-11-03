Vírus slintačky a krívačky je úplne pod kontrolou, Slovensko už nie je na mapách ako riziková krajina

Po náročnom období sa krajine podarilo nielen zvládnuť tieto situácie, ale aj dokončiť proces potrebný na získanie dôvery zahraničných partnerov, veterinárnych služieb a podnikateľských subjektov.
Slovenská republika získala opätovne uznanie ako krajina bez výskytu ochorenia slintačky a krívačky (SLAK). WOAH na základe predložených dôkazov, komunikácie a participácie zástupcov Štátny veterinárny a potravinový ústav SR (ŠVPS SR) na medzinárodných fórach rozhodla dňom 31. októbra 2025 o udelení tohto statusu. Slovensko tak podľa správy už na medzinárodných mapách nefiguruje ako riziková krajina.

Slovensko zvládlo šesť ohnísk ochorenia počas jari

Po náročnom období na jar 2025, keď sa v mesiacoch marec a apríl vyskytlo na území krajiny šesť ohnísk ochorenia slintačky a krívačky, sa krajine podarilo nielen zvládnuť tieto situácie, ale aj dokončiť proces potrebný na získanie dôvery zahraničných partnerov, veterinárnych služieb a podnikateľských subjektov.

Hlavný veterinárny lekár ŠVPS SR Martin Chudý vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili do riešenia situácie. Zdôraznil pritom dôležitosť poučenia sa z nákazy a pripravenosti na jej zdolávanie v budúcnosti. Podľa jeho slov je potrebné, aby chovatelia dodržiavali biologické opatrenia a registráciu chovov hovädzieho dobytka, čím sa predíde opakovaniu podobných udalostí, keď nasleduje depopulácia zvierat a sprísnené opatrenia.

Veterinári prispeli k obnove dôvery a potravinovej bezpečnosti

Správa zároveň upozorňuje na význam práce veterinárnych lekárov v oblasti hygieny produktov živočíšneho pôvodu, laboratórnej diagnostiky či ochrany zdravia zvierat, ktorí svojou odbornou činnosťou prispievajú k bezpečnosti potravinovej a veterinárnej oblasti.

Ochorenie slintačky a krívačky (aftózna horúčka) je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie párnokopytníkov a postihuje najmä hovädzí dobytok, kozy, ovce, ošípané či voľne žijúcu raticovú zver. Prvý prípad po viac ako 50 rokoch bol potvrdený 21. marca 2025 na troch farmách v regióne juhu Slovenska, následne bolo evidovaných spolu šesť ohnísk. Ako zdroj nákazy sa stále prešetruje možný spôsob zavlečenia vírusu do stredoeurópskeho priestoru.

