Vianočné kapry v Trnave pochádzajú z lokálnych rybníkov, zákazník má okrem pôvodu zaručenú aj čerstvosť - FOTO

Aj keď pre Vianocami si zákazníci pýtajú predovšetkým kapra, rybári v Trnave im ponúkajú aj jesetera, amura, sumca, šťuku a ďalšie druhy rýb.
Trnavčania si kapra alebo inú rybu na vianočný stôl už roky kupujú v areáli rybníkov v Kamennom mlyne. Trnavské rybníky boli vyhľadávané aj v období, kedy sa živé ryby predávali pred obchodnými reťazcami a ešte viac sú vyhľadávané po tom, ako od tohto predaja reťazce ustúpili. Agrofarma Budmerice ryby nielen predáva, ale ich aj chová. Ryby sú teda lokálnym produktom, nie sú vystavované stresu z dlhej prepravy.

Ryby pochádzajú z lokálnych rybníkov z Budmeríc, Dolian a okolia, ktoré sú zásobované vodou z karpatských tokov. Zákazník má okrem pôvodu zaručenú aj čerstvosť rýb, ktoré si môže odniesť živé, prípadne mu ich na požiadanie usmrtíte a očistíme,“ povedal František Porkert z Agrofarmy Budmerice.

Ponúkajú aj iné druhy rýb

Ryby po výlove z rybníkov putovali do kadí, odtiaľ do nádrží v špeciálne upravených nákladných autách a následne ich previezli do tzv. sádok, teda vodných nádrží v Kamennom mlyne na okraji Trnavy. Všetko sa to udialo rýchlo, aby boli ryby čo najkratšie v obmedzených podmienkach.

Aj keď pre Vianocami si zákazníci pýtajú predovšetkým kapra, rybári v Trnave im ponúkajú aj jesetera, amura, sumca, šťuku a ďalšie druhy rýb. Ceny v porovnaní s minulým rokom podľa Františka Porkerta upravovali len kozmeticky, aj keď náklady na chov idú neustále hore.

Odporúčania kupujúcim

Štátna veterinárna a potravinová správa odporúča kupujúcim, aby v maximálnej miere využili možnosť usmrtenia ryby priamo na mieste predaja. Informáciu s týmto odporúčaním musia mať predajcovia rýb vyvesenú na viditeľnom mieste. Zároveň veterinári podčiarkujú, že vypúšťanie kúpených živých rýb do prírodných vodných tokov v zimnom období má pre ne smrteľné dôsledky.

Odporúčame každému občanovi/kupujúcemu v maximálnej miere využiť možnosť usmrtenia ryby priamo na predajnom mieste (v zázemí predajného miesta) alebo, v prípade živých rýb, maximálne minimalizovať dobu od kedy bola ryba vybratá z vody a daná opäť do vodného prostredia v príbytkoch kupujúcich.

Predajca vyznačí na viditeľnom mieste informáciu: ŠVPS SR doporučuje, aby si kupujúci dal usmrtiť zakúpenú rybu na predajnom mieste.

V prípade ak kupujúci nevyužije možnosť usmrtenia ryby na mieste, pri prenose živej ryby do domáceho prostredia je vhodné uprednostniť tašky, ktoré sú priedušné a z prírodných materiálov a vyhýbať sa prenosu týchto rýb v igelitových taškách.

Vypúšťanie nakúpených rýb do prírodných vodných tokov v zimnom období má pre ryby smrteľné dôsledky. Z toho dôvodu je žiadúce vyvarovať sa týchto aktivít.

Príslušné RVPS podľa územnej pôsobnosti budú vykonávať úradné kontroly podľa náhodného výberu/ na podnet na dodržiavanie požiadaviek predaja a zabíjania vianočných kaprov.

Inšpektori môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristúpia k opatrení resp. sankcií na mieste.

