V chovoch, kde boli depopulované zvieratá na slintačku a krívačku, je nutné vykonať dôkladnú dezinfekciu

V chovoch hospodárskych zvierat, kde boli depopulované vnímavé zvieratá na slintačku a krívačku, je potrebné vykonať dôkladné čistenie a dezinfekciu. Ako vysvetlila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, proces prebieha v dvoch krokoch: predbežné a záverečné čistenie a dezinfekcia.

Predbežné čistenie zahŕňa dezinfekciu povrchov, náradia a zariadení, ako aj odstránenie uhynutých zvierat v uzavretých kontajneroch. Záverečné čistenie zahŕňa dôkladné vyčistenie a dezinfekciu všetkých povrchov a materiálov, ktoré mohli byť infikované.

Zabránenie šíreniu vírusu

Maštaľný hnoj a krmivá musia byť ošetrené podľa špecifických pokynov, vrátane tepelného ošetrenia alebo zakopania. Celý proces musí byť vykonaný pod dohľadom regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a primerane zdokumentovaný. Cieľom je zabezpečiť, aby sa zabránilo šíreniu vírusu a aby sa chovy mohli bezpečne obnoviť po 21-dňovej lehote.

„Až do odvolania je zakázané akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov, okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu a prepravy na schválený bitúnok v SR. Tento zákaz sa vzťahuje aj na premiestňovanie vnímaných zvierat z územia SR do iných štátov. Premiestňovanie zvierat z iných štátov do SR je možné len na schválené bitúnky. Premiestňovanie zvierat z chovov v reštrikčných pásmach sa riadi nariadeniami vydanými Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS),“ uvádza sa v mimoriadnych núdzových opatreniach ŠVPS platných od 26. marca na zastavenie šírenia slintačky a krívačky.

Núdzové opatrenia na hranici

ŠVPS SR vydala mimoriadne núdzové opatrenia s platnosťou od 26. marca večera na zastavenie SLAK na hraniciach s Maďarskom. „Až do odvolania je zakázaný akýkoľvek dovoz a tranzit vnímavých zvierat cez cestné hraničné priechody na hraniciach s Maďarskom, s výnimkou hraničného priechodu Šahy – Parassapuszta. Zakázaná je tiež jazda vozidiel nad 3,5 tony cez hraničné priechody s Maďarskom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, s výnimkou vybraných priechodov,“ uviedla ŠVPS.

Taktiež medzinárodná preprava s nakládkou a vykládkou mimo územia SR je možná len bez zastavenia na území SR. Na slovenskom úseku vodnej cesty Dunaj a splavených vodných cestách SR je zakázaná plavba plavidiel prepravujúcich vnímavé zvieratá.

Dezinfekčné rohože musia byť udržiavané v aktívnom stave na cestných hraničných prechodoch s Maďarskom, od Bratislavy po Slovenské Nové Mesto, a vstup do SR je povolený len po prejazde cez tieto rohože.