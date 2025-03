Slovensko čelí vážnej hrozbe: Prezident apeluje pri riešení krívačky a slintačky na spoluprácu politikov – FOTO

Prezident Peter Pellegrini vyjadril veľké znepokojenie nad výskytom slintačky a krívačky (SLAK) u zvierat na Slovensku a súhlasí s rozhodnutím vlády vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Po rokovaní s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyzval farmárov a obyvateľov postihnutých oblastí, aby rešpektovali prijaté nariadenia a eliminovali možnosť ďalšieho šírenia nákazy.

„V prípade, že by nákaza zasiahla rozsiahlejšie územie Slovenska a postihla by väčšinu chovov dobytka, malo by to devastačné účinky nielen na poľnohospodárstvo a potravinársky sektor. Bolo by to vážne ohrozenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky,“ vyhlásil prezident s tým, že prejavmi nerešpektovania opatrení škodíme sami sebe a katastrofálnym dôsledkom, ktoré to môže so sebou priniesť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pellegrini vyzval politikov na pragmatický a odborný prístup a zdôraznil potrebu spolupráce všetkých politických strán. Vyzval všetky politické strany, aby sa spoločne venovali riešeniu problému a nepredháňali sa v tom, kto príde s lepšími opatreniami.

„Jednoducho teraz musíme urobiť maximum, aby sme zastavili šírenie nákazy,“ konštatoval Pellegrini. Prezident ocenil aj prítomnosť odborníkov z Európskej komisie a vyjadril presvedčenie, že Slovensko je schopné situáciu zvládnuť. „Čelíme nielen vážnej hrozbe šírenia tejto choroby, ale čelíme aj veľkej logistickej operácii,“ zdôraznil, pričom vyjadril pochopenie nad tým, že sa v rámci nej môžu vyskytnúť aj nejaké technické problémy.

Prezident taktiež poďakoval všetkým zložkám podieľajúcim sa na riešení krízy a vyjadril solidaritu s ľuďmi, ktorých chovy musia byť zlikvidované. „Pevne verím, že štát nenechá týchto ľudí napospas osudu, ale bude sa im snažiť kompenzovať všetky tieto straty,“ poznamenal. Pellegrini tiež apeloval na elimináciu dezinformácií a vyzval na nešírenie hystérie.