Slintačka a krívačka sa na Slovensku rozšírila, vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu – VIDEO

aktualizované 25. marca, 11:48

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v utorok 25. marca potvrdil nový výskyt slintačky a krívačky v chove zvierat v obci Lúč na Ostrove. Podľa jeho vyjadrenia sa nákaza objavila v časti Malá Lúč.

O prípade informovala TA3 a tento prípad predstavuje už štvrtý potvrdený výskyt v okrese Dunajská Streda, pričom obec Lúč na Ostrove leží v blízkosti predchádzajúcich ohnísk nákazy.

Na ďalšie výsledky čakajú

Predseda vlády SR Robert Fico po mimoriadnom zasadaní vlády SR informoval, že s napätím čakajú na ďalšie výsledky laboratórnych testov na výskyt slintačky a krívačky (SLAK) z ďalších chovov.

„Rokovali sme aj s najvyššími predstaviteľmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Prešli sme si aktuálny stav, zatiaľ nevieme odhadnúť škody, nakoľko ak nezastavíme šírenie nákazy, tak bude extrémne narastať. Len pri tisícčlennom stáde dojníc hovoríme o škode od 7 – 10 miliónov eur. Obnovenie takého chovu môže trvať až dva roky. Robíme na ďalšej konsolidácii, nech nás ochraňuje boh, aby tie škody neboli v stovkách miliónov eur,“ povedal Fico s tým, že všetky škody na chovoch chcú nahradiť.

Premiér taktiež odmietol škandalizáciu zo strany opozície a vyzval ju, aby nezneužívala situáciu. „Európska komisia (EK) k nám vyslala dvoch odborníkov a včera jasne skonštatovala, že to čo robíme, je presne to čo máme robiť. A sú to pravidlá na európskej úrovni,“ povedal Fico.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vládny kabinet zároveň schválil návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom SLAK na celom území Slovenskej republiky.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie má za cieľ utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie šírenia vírusu, zabezpečenie efektívnej koordinácie činností dotknutých subjektov pri riadení záchranných prác a zmiernenie negatívnych následkov na ekonomickú situáciu SR.

Kompenzácia škôd

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč informoval, že po včerajšom stretnutí v Bruseli riešili aj otázku využívania európskych fondov na kompenzáciu škôd v súvislosti s výskytom SLAK na Slovensku a ich možnosti čerpania.

Za týmto účelom odcestuje v piatok (28. marca) nový minister Samuel Migaľ do Bruselu, aby pomohol nájsť ďalšie možnosti a financie na vykrytie týchto strát.

„V kombinácii, ktoré máme určené na spolufinancovanie z EÚ musím dať verejne prísľub, že budeme hradiť škody do posledného centu,“ povedal Takáč s tým, že správnosť krokov pri zvládaní SLAK potvrdil aj generálny riaditeľ DG SANTE.

Najväčším nepriateľom je pohyb

Predseda SPPK Andrej Gajdoš po zasadnutí poďakoval za nasadenie štátu a jeho zložiek pri riešení SLAK. „Sme nervózni čo nás čaká najbližšie dni. Tiež čakáme na výsledky testov,“ povedal Gajdoš s tým, že vítajú snahu vlády SR kompenzovať straty.

„Najväčším nepriateľom pre nás je pohyb. Zamedzme tomuto pohybu, čo najviac sa dá. Čim, dlhšie tu bude nákaza, tým viac budeme trpieť. Čakajú nás najťažšie dni a týždne,“ uzavrel Gajdoš.

Pomáhajú aj vojaci

V boji so SLAK pomáhajú aj vojaci, ako informoval o tom hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. OS SR aktuálne plnia asistenčné úlohy v spojitosti s likvidáciou následkov šírenia veterinárnej nákazy na základe požiadaviek orgánov veterinárnej správy.

Po podrobnom geologickom prieskume sa so súhlasom rezortu životného prostredia vykonávajú aktivity vo vybranom posádkovom cvičisku. „Počas celej doby trvania sú na mieste prítomní úradní veterinárni lekári, aby boli dodržané všetky opatrenia potrebné na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy slintačky a krívačky,“ informovali OS SR.